「港产片风骚女神」移美逾30年罕曝光  超童颜撞样狄波拉  爆于片场遭非礼：系咁用头撞我心口

80年代时兴社会写实电影，其中关于夜总会、「鱼蛋档」的题材颇受欢迎，当中的《靓妹仔》系列，除了首集女主角林碧琪荣升影后、第二集《停不了的爱》女主角温碧霞光芒四射，而第三集《午夜丽人》的女主角陈家齐，亦成为耀眼新星。已经淡出并移民美国超过30年的陈家齐，近日跟亲妹妹、前亚姐陈绮明罕有现身接受钟丽冰访问，多年来仍保持童颜的她表示已回流香港，并罕有披露拍电影时被突然加床上戏、被片中临记非礼的不幸事件，亦透露当时和初出道的吴镇宇合作的难忘往事。

陈家齐颜值在线撞样狄波拉

陈家齐是当年的触目新人，除当上《午夜丽人》的女一外，之后更跟张学友和许冠英合作《猛鬼差馆》、《猛鬼学堂》等，亦拍过《黑心鬼》、《鬼马保镖贼美人》和《我要金龟婿》等电影，因为样貌颇有骚味，多演风骚角色。陈家齐外表一向「鬼鬼哋」，而经过30多年后，今次她接受钟慧冰访问，仍然留有一头标志性短发，外貌竟与30多年前并没有太大的分别，更有网民指她有点撞样狄波拉，可见其颜值在线。

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陈家齐剖析拒拍床戏原因

早年陈果曾大爆陈家齐于《午夜丽人》中拍「肉搏战」前突然临阵退缩，最后逼得该片导演黎大炜做「替身」代替陈家齐跟男演员肉搏，陈家齐表示没有后悔当时的决定：「佢喺合约度冇写我要做床上戏，我梗系唔制啦，一Roll机分分我要裸露，我梗系死都唔拍」。面上毫无岁月痕迹、名副其实是美魔女的陈家齐搞笑表示，「你话我对手系刘德华就话啫，依家钱又冇、美色又冇，我梗唔拍」。

陈家齐惨被非礼

虽然逃过拍床上戏，但她在戏中仍不幸被临记非礼：「𠮶场戏系喺舞池度，有个头发好短嘅演员，一开机佢就将头系咁撞落我心口，但𠮶阵Roll咗机都一定要拍」。她表示正正因为这次被非礼，之后被要求拍床上戏，她才坚决拒绝：「我点知会唔会要求我入面唔着衫㗎！」。

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陈家齐爆吴镇宇Kiss好怕丑

现在已是影帝级的吴镇宇，《午夜丽人》正是他的电影处男作，陈家齐表示当时和吴镇宇都有较亲密的接吻戏份，她忆述吴镇宇当时的表现笑指：「佢真系好怕丑，当时我哋要Kiss，我就饮咗酒先去拍，先可以好放咁完成。佢有冇反应我就唔知喇！」

陈家齐回流香港

陈家齐在娱乐圈只工作了一段短日子，有指与她当时在影圈发展了不久，就与钟慧冰的胞弟移民美国并结婚诞下两女，之后就全面淡出。不过陈家齐于访问中表示自己已回流香港，相信未来会有更多机会看到陈家齐的身影。