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迈向70岁「御用奸人」戴志伟近照曝光 淡出幕前从事保险工作曾陷背妻偷食风波

影视圈
更新时间：11:00 2026-03-27 HKT
发布时间：11:00 2026-03-27 HKT

淡出幕前多年的戴志伟，下月将迎来70岁生日，戴志伟虽然久未露面，但私下生活仍然活跃。近日音乐人伍仲衡在社交平台分享与戴志伟一齐踢波的合照，曝光「御用奸人」的最新状况。

戴志伟展现活力

从伍仲衡分享的相片中，他与戴志伟在阳光普照的足球场上运动，戴志伟穿上蓝色运动背心，头戴运动头巾，打扮有活力。戴志伟脸上留下岁月痕迹，但运动过后双颊红润，手臂肌肉线条清晰可见，体格比以往看起来瘦了不少，外表却不似将是年届70岁的长者。

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伍仲衡轻搭戴志伟膊头并肩合照，戴志伟对镜头展露微笑，心情相当不错。伍仲衡在照片下留言：「今日同戴志伟踢波，好热」。不少网民对戴志伟现身感惊喜，又因球场不见其他人，揣测二人是否与香港明星足球队相约踢波。

戴志伟效力TVB达30年

戴志伟1979年客串电影《林亚珍老虎鱼虾蟹》，而对演戏感兴趣，翌年报读第10期TVB艺员训练班，同期同学有刘德华、梁家辉。戴志伟在TVB效力长达30年，曾演出多部经典剧集，包括《射雕英雄传》、《鹿鼎记》等，后期因多演奸角或反派，被封「御用奸人」。

戴志伟与妻育有两子

戴志伟于2011年离巢TVB后转投保险界，却在2020年爆出与太太育有两子的他，背妻与年轻女同事十指紧扣，过从甚密疑闹婚外情。戴志伟当时被传媒追访期间，一度动粗责骂，又声称被滋扰而惊动警方。

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