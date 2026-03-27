29岁人气女星因「朱古力瘤」揭罕见体质 天生「两个子宫一个肾」容易血崩

29岁泰片《撞鬼遇到爱》女星Bow（Maylada Susri）日前亮相YouTube频道节目时，自揭生理构造属罕见体质，天生拥有两个子宫，却只有一个肾脏，由于例子属极低概率的生理构造，令Bow从小过得辛苦。

Bow浴室晕倒揭病情

Bow在节目中透露其生理期时间长，且会出血量多，几乎每日都要使用卫生巾，无奈笑说感觉屋企似卫生巾工厂。Bow因为一次在浴室痛到晕倒，被母亲发现后送到医院，经检查后诊断有子宫内膜异位症的「朱古力瘤」。

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泰星Bow生理构造属罕见：

由于「朱古力瘤」的囊肿藏在另一个「副子宫」中，才揭开身体隐藏的秘密。对于生育问题，Bow坦言医生称没有问题，只是有可能要多做咨询及注意事项，而她渴望与艺人男友Alek Teeradetch拥有下一代。而医生当时又发现Bow只有一个肾，幸而肾脏健康，让Bow过正常生活。

Bow 14岁以团出道

Bow本名梅拉达苏斯丽（Maylada Susri），拥有176厘米身高，早在14岁以女团Kiss Me Five出道，在队内担任主音，组合于2013年解散后，Bow转往模特儿界发展，同年获泰国超模大赛冠军。Bow在2015年首次主演泰剧《美人纤》，一炮而红，之后演出《绳拳》、《凤胜龙》、《田园爱情》等泰剧，成为新一代泰剧女神。

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