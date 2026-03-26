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李小龙被下药害死？ 向华强爆李小龙离世细节 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」

影视圈
更新时间：16:00 2026-03-26 HKT
发布时间：16:00 2026-03-26 HKT

已故功夫巨星李小龙，年仅32岁便在事业巅峰时猝逝，半世纪以来，其死因一直是外界不断揣测的谜团。尤其，他当年倒在女星丁珮的床上一睡不醒，使得「遭人下药」的阴谋论甚嚣尘上。近日影视大亨向华强拍片亲述事件，以武术过来人的角度，结合前妻丁珮的亲身经历，提出了他对李小龙死因的看法。

向华强询问丁珮李小龙猝逝经过

向华强在影片中透露，他曾亲自询问前妻丁珮事发当日的详细情况，丁珮告诉他，当天李小龙在她家中客厅聊天时，突然感到剧烈头痛。丁珮见状，便拿了一颗止痛药给他服用。服药后，李小龙表示非常疲累想休息一下，于是便进入房间睡觉，未料就此一觉不醒。向华强以此驳斥了流传多年的阴谋论，他斩钉截铁地说：「有一种阴谋论是丁珮下药什么的，这个一定不是。」

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向华强自身经验推断死因

向华强接著从自己作为练功之人的经验出发，提出了核心观点。他认为，李小龙是「练功过度」而亡。他表示：「在我们练功夫的人来讲，练功不能练功过度。」他解释，像李小龙那样猛烈的拳法训练，日复一日，其实是对身体的持续性耗损。他指出：「你打沙包时一拳出去，那个震荡，心脏跟脑都会伤的。」为了佐证自己的论点，向华强更分享了亲身经历。他在二、三十岁时也曾因练功过度而受伤，导致胸口「气门」受损，一发力就感到剧痛，他指出：「也看到李小龙死之前一直消瘦，我是认为他是练功过度而死。」他亦举例美国拳王阿里晚年罹患柏金逊病，证明高强度搏击对大脑的长期损伤。

向华强为前妻丁珮讨公道

由于李小龙于1973年7月20日，与制片人邹文怀到访丁珮家，原是为商讨电影《死亡游戏》的剧本，却发生了这场憾事。此后，丁珮被无辜冠上「红颜祸水」的骂名，承受了巨大的舆论压力，近年选择皈依佛门，深居简出。

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