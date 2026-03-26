高钧贤富贵妻健康亮红灯？曝光药量加重惊爆血管 曾历婚姻创业失败公司上市遇阻滞

41岁的高钧贤（Matthew）与美容界富婆太太黄梓漫（Christine）就快结婚1年半，二人不时分享家庭照晒幸福。近日高钧贤的富贵妻黄梓漫在社交平台上载照片，见到精致瓷杯及一盒降血压药，并写上：「今年药量都加重了」，情况令人担忧。

高钧贤太太原生家庭起点不高

高钧贤富贵太太黄梓漫未有交代病情，但早前生日的她，有不少庆祝活动，未知是否生活或饮食不规律，而令病情加重。而黄梓漫日前在小红书分享影片，透露受访时提到原生家庭起点不高，为做出成绩花不少努力：「带著团队冲刺纳斯达克上市，成为了香港资本市场最年轻的上市公司CEO之一，这气路我走了整整10年。」

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黄梓漫又提到老公高钧贤被标签「食软饭」：「很多人只看到我站在台前的样子，但没有看到，我曾经也是经历过婚姻失败创业失败以及无数过崩溃的夜晚，是他推掉所有工作来陪我，给我打气，我面对市场的压力时，扛不住的时候，是他带我去散心，帮我稳住情绪，他是我的爱人，也是人生中最懂我的人，也是我创业上的战友。」

高钧贤夫妇掷2千多万买豪宅

高钧贤于2024年底突然宣布婚讯，翌年1月年轻10年的富贵妻黄梓漫为他诞下女儿高子琳（Liona），高钧贤婚后生活美满，去年更有指两夫妇豪掷2,250万元，购入九龙塘毕架山一号的三房单位连车位，为女儿入名校铺路。

高钧贤妻身家曾暴涨至27亿

不过黄梓漫创办的公司去年10月在美国挂牌上市，股价曾一度飙升逾六倍，账面身家暴涨至逾27亿港元。其后却遭美国证券交易委员会（SEC）以股价涉嫌人为操纵为由，勒令该公司停牌。

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