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廖子妤夺双料影后想赚更多 盼返家乡置业让厨师父亲退休

影视圈
更新时间：08:45 2026-03-26 HKT
发布时间：08:45 2026-03-26 HKT

「台湾第一名模」林志玲(Chiling)、廖子妤（Fish)、朱鉴然及汤令山等昨晚出席艺术展。首次与Chiling同场的Fish开心地表示：「我中学时期已经好钟意Chiling，觉得佢好温柔、好靓，EQ又高。」

Fish双料影后工作不断 

她亦透露最近喜事连连，有份参与的电影《夜王》票房破亿之外，亦凭主演电影《像我这样的爱情》，今年先后在第三十二届「香港电影评论学会大奖」和「香港电影导演会年度颁奖礼」同样夺得「最佳女主角」奖，坦言因此接多了工作。此外，她早前刚完成动画《哪吒2》配音，说：「今次挑战一人声演两个角色，分别扮演西海龙王和鹤童。」她指这是第二次声演动画，对上一次是《优兽大都会》，声演黑帮小鼠。

廖子妤学AI实现天马行空 

问到最近是否猪笼入水？Fish笑言可以再赚多些，并表示想接拍广告让大家开心。问到会否自行构思（度桥）？她说：「我读书时修读电影相关科目，当年毕业作品获得『最佳导演奖』，但入行后觉得做导演很辛苦，现时做好演员工作，吸取多啲经验。」她透露最近学习AI技术，「AI可以帮我画story board，以及将天马行空的想法用AI去实现。」她亦表示最近因工作关系错过了几次《夜王》宣传，希望之后能参加庆功宴。

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