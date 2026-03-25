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东张西望｜八旬老妇上网识到美国首富马斯克？为名车礼物过数5万  狂闹儿子：钱使晒我嘅事

影视圈
更新时间：21:57 2026-03-25 HKT
发布时间：21:57 2026-03-25 HKT

今晚《东张西望》报道，一名近80岁香港老妇，于网上错信结识美国首富马斯克，后者指会送赠Tesla名贵汽车予婆婆，但首先要老妇付上运费。她的儿子阿辉知悉后，多次向母亲解释这是一场骗局，不过婆婆却坚持这是真事，并每天跟网上骗徒无间断倾谈，已经多次向对方过数，总数达5万元，阿辉无计可施之下决定报东张。

八旬老妇坚信认识美国首富

婆婆虽已年近八十，但却精通手机运作，自从「结识」马斯克、并得悉将获赠名车一部之后显得十分雀跃，每天都拿着手机跟「马斯克团队」沟通，甚至认为自己跟马斯克本人闲话家常。虽然婆婆表示，如果运费要五千或一万就不会畀钱，但儿子却摷到母亲已向骗徒频频过数，阿辉手上已有母亲多张过数单，总数达5万元。

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八旬老妇赌气搣糷银纸

阿辉多次苦口婆心，指这肯定是骗局，明言「人哋系首富，点会同你呢个十万八千里外嘅阿婆倾偈」，自己「劝又劝过、闹又闹过」，更于网上搜得类似的「马斯克骗局」的新闻，但母亲始终坚信真的结识马斯克，甚至赌气地在阿辉面前撕烂自己的银纸：「我依家唔要啲钱喇！」。

八旬老妇：佢仲有几十万送畀我

东张团队之后介入，主持林映辉为免令婆婆起疑，就表示自己是阿辉的朋友，向婆婆登门造访。婆婆对林映辉表示，手机当中的那个人肯定是马斯克，并表示除可获得名车一部外，对方更会送数十万给自己。林映辉问「你会唔会觉得呢个人系假嘅，只系AI做出嚟嘅机器人」，婆婆就开始情绪激动，当听到儿子指她已过数5万元时，婆婆表示：「一年用几万蚊算得系咩钱？我都要有娱乐，我理得佢系真定系假啫」，明言那是她自己的积蓄，「我使晒佢都系我嘅事」、「留番喺度咪又系要花畀仔女」，非常顽固。

八旬老妇向东张团队发难

去到节目尾声，婆婆更向东张团队发难，爆粗讲「关你哋乜事」，不过东张团队仍锲而不舍，希望可以弄醒婆婆，不要将积蓄枉费在骗徒身上，到底婆婆会否迷途知返？就要留意明天的报道。

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