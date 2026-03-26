70年代当家花旦零P图状态震撼流出 逆天美魔女体态宛如少女艳压群芳 每日坚持做一事视最值得的投资

70年代当家花旦米雪（Michelle）自从在1976年主演了佳视改编了首部金庸武侠小说《射雕英雄传》的「黄蓉」一角后，不单成为电视史上第一位饰演「黄蓉」的演员，同时亦是佳艺电视第一部达到一百万观众收视的电视剧，结果米雪因而声名鹊起，席卷东南亚，更赢得「最美黄蓉」的美誉。

米雪在近镜下的皮肤依然白滑紧致

在娱乐圈纵横半世纪的米雪拍过不少脍炙人口的作品，不过最为人津津乐道的是她的冻龄外貌，时间仿佛未有在她身上留有痕迹，多年依然艳压群芳。已经70岁的米雪日前被网民拍下零滤镜的相片，相中米雪穿上西装外套，下身配休闲阔裤，最令人惊讶是米雪在近镜下的皮肤依然白滑紧致，犹如剥壳鸡蛋，有不少网民都对米雪的状态感到震惊。

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米雪在圈中公认是美魔女代表

米雪在圈中公认是美魔女代表，早年前被日本传媒封为「香港宫崎美子」，她曾在IG上载一辑跑步相，大骚fit爆身形，精力充沛的模样完全不输20出头的年轻女孩，相当有活力。米雪近年在周润发的影响下迷上跑步，她曾公开感谢周润发悉心的栽培和引导，鼓励她一直坚持下去，她深信多做运动才是养生之道，更扬言运动是「人生最值得投资的事情」。今次米雪的零滤镜的相片曝光，有不少人留言表示惊讶：「岁月不败优雅，不老女神。」、「重要是身姿体态、步伐，这个不是上科技能保养出来的。」、「好奇她练甚么功？」、「体态样貌看起来都很自然。」、「好年青，不像72像27。」、「整个人看起来完全不像老人啊！」

米雪将运动视为「人生最值得的投资」

米雪将运动视为「人生最值得的投资」，多年来坚持每天早上运动，特别是跑步和行山，即使在寒冷的冬天也不间断，米雪认为跑步不只能够提升耐性和毅力，同时亦可以训练心肺功能，令她说话更有中气，声音更明亮。米雪亦非常注重饮食，认为美丽是由内而外散发的，所以奉行传统的广东汤水养生智慧，会根据季节饮用不同的汤水来调理身体，例如夏天喝清补凉，冬天则饮鸡汤，为了增肌和维持健美体态，还会摄取鸡肉、鸡蛋和牛奶等高蛋白质食物。除了外在的保养，米雪也强调内在心态的年轻，她非常乐于接受新事物，认为人需要「与时并进」，紧贴流行趋势，例如近几年大热的短剧，她抱着著「参与一下没有坏处」的心态，尝试了短剧拍摄，跟朋友学习幕后工，闲时又会与好友聚会，做义工关心社区，做热爱的事情，心境自然就年轻。

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