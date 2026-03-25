「花剑世一」蔡俊彦突出歌杀入乐坛  网民狂喜誓力推上叱咤颁奖台  兄弟吕爵安：支持R先生

现时男子花剑世界排名第一的香港剑击代表蔡俊彦（Ryan），继早前与队友张家朗在全运会勇夺男子花剑团体赛金牌，以及带领港队在巴黎世界杯摘金后，今日（25日）突然投下震撼弹，宣布以歌手身份杀入乐坛，令全城网民极为惊喜，并留言指全力支持，希望他可以在出年的叱咤颁奖礼中上台。

蔡俊彦获顶级班底打造处男作

蔡俊彦在社交平台宣布，其首支个人单曲《我最讨厌的男歌手》即将派台。新歌制作阵容可谓星光熠熠，由林奕匡作曲、乐坛词圣黄伟文（Wyman）填词，并由金牌监制Edward Chan操刀。消息一出，网上讨论区及社交媒体瞬间被洗版，网民反应极度热烈，纷纷表示难以置信及万分期待。

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蔡俊彦获网民全力支持

从网民留言可见，大家对这位「世一剑神」的处男作充满信心，Edan吕爵安亦第一时间在网上发文「支持R先生」，而网民更群情汹涌：「哗！！！今年男新人投硬你！！！叱咤见啦」、「如果呢只歌上到榜，最男（我最喜爱男歌手）我投你，一月一日，叱咤见」、「即系好叻嘛，又做运动员又做歌手，我就一定唔得啦！」不少眼利的乐迷早已从音乐平台的预告中发现剑击符号，并猜测主角正是蔡俊彦，如今愿望成真，令他们更加兴奋。

蔡俊彦去年做吕爵安演唱会嘉宾

事实上，蔡俊彦拥有极佳歌喉早已有迹可寻。去年，他便为大学好友兼MIRROR成员吕爵安（Edan）的个人演唱会担任嘉宾，当时两人合唱周杰伦的《安静》，蔡俊彦更独唱陈柏宇的《亲爱的仇人》，其稳健台风及出色唱功已赢尽全场掌声，表现一鸣惊人。当时已有大量网民「跪求」他出道做歌手，想不到事隔不足一年，蔡俊彦便实现了乐迷的愿望。

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