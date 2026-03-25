徐子淇罕亮相明珠台《清心直说》节目 零滤镜真实状态曝光 晒流利英语尽展豪门少奶气质

现年43岁的徐子淇（Cathy Chui），自2006年嫁给恒基兆业创办人「四叔」李兆基的次子李家诚后，一直专心相夫教子，过著幸福的豪门生活，并致力于慈善活动。虽然已是4个孩子的母亲，但她得天独厚，外貌与身形多年来都保养得宜，近日她为了其参与的一个艺术展览，极为罕有地接受TVB明珠台访谈节目《清心直说》（Straight Talk）的专访，在电视零滤镜的镜头下，其真实状态让大众为之惊艳。

徐子淇零滤镜颜值完美在线

从节目截图中可见，徐子淇以一袭优雅的黑色上衣亮相，配上一头亮丽的浅啡色长发，妆容精致淡雅，尽显高贵气质。在高清电视镜头的特写下，她脸上肌肤紧致饱满，丝毫看不见一丝皱纹，与初出道时的甜美少女模样相比，更多了一份成熟女性的韵味与从容。即使在没有美颜滤镜的修饰下，她的颜值依然完美在线，状态好得令人难以置信，完全不像是43岁和四孩之母，冻龄美貌可谓无懈可击，浑身散发著豪门少奶的优雅气场。

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徐子淇晒流利英语表现亲和

在访问过程中，徐子淇也表现得落落大方，面对镜头丝毫没有生疏的感觉。她全程以流利的英语与主持人对答如流，分享她对艺术及慈善活动的心得。访问期间，她脸上始终挂著亲切和蔼的笑容，谈吐温文尔雅，充满亲和力，让人看得目不转睛。这次罕有的公开露面，不但展现了徐子淇的美貌与智慧，更让观众看到她热心公益的另一面。

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