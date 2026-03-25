佘诗曼北上晒超强号召力场面失控 遭逾百狂迷围堵猛力拉扯 失平衡跌向人群视后临场反应曝光

由四届视后佘诗曼主演的新剧《正义女神》，日前在内地举行宣传活动，吸引大批市民及粉丝到场支持。现场被人群挤得水泄不通，足见视后的超强号召力。不过，近日网上流传的一段现场片段，却引发热议，佘诗曼在与粉丝互动期间，竟遭狂迷强行拉扯手臂，虽然万分惊险，但佘诗曼仍保持笑容，继续帮粉丝签名及大派「心心」，网民除了不齿狂迷所为外，亦大赞偶像佘诗曼专业。

佘诗曼宣传活动逾百粉丝围堵

从网民分享的片段所见，宣传活动当天现场人潮拥挤。当佘诗曼准备离开场地时，在场目测过百名市民和粉丝齐齐举起手机影相及拍片。佘诗曼眼见粉丝守候多时，贯彻其一向的亲民作风，面露笑容，一边行走一边向两旁群众挥手打招呼。

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佘诗曼遭狂迷强行拉扯

佘诗曼跟粉丝互动期间，却发生了惊险一幕，当她走近人群时，突然有人发力猛拉她的手臂，令她失平衡整个人跌向人群方向，现场保安见状随即上前护驾，阻止危险情况发生，而佘诗曼随行的工作人员，即场向出手拉人的粉丝，表示强烈不满。

佘诗曼愉快食榴梿

佘诗曼面对突发情况，见惯世面的她，处变不惊，不但没有面露不悦，更迅速调整情绪，继续保持笑容向粉丝挥手、签名及大派「心心」，尽显视后风范，而该片段流出后，不少网民也愤怒指责该粉丝行为「太过没有分寸」。虽然遇上不愉快经历，但佘诗曼近日在IG的限时动态，分享跟经理人等在新加坡吃榴梿的照片，一脸滋味、相当享受，可见佘诗曼心情完全未有受到狂迷暴行影响。

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