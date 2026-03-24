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云浩影孖郑恩地合唱黎明金曲 被整理头发即心动乱阵脚 开心获赞可在韩国直接出道

影视圈
更新时间：23:15 2026-03-24 HKT
发布时间：23:15 2026-03-24 HKT

HOY大型音乐企划《岁月如歌》正播得如火如荼，在最后一集「陪伴大家的广东金曲（世界篇）」，三位香港歌手云浩影（Cloud）、林奕匡（Phil）及谭嘉仪，分别远赴韩国及马来西亚，与任昌丁、郑恩地、陈慧恬等当地顶尖音乐人合唱。

郑恩地Cloud合唱《我这样爱你》

Cloud与韩国歌手、Apink主唱郑恩地合唱黎明的经典作品《我这样爱你》，这次亦是恩地第一次于香港电视台作公开演唱，她更大赞Cloud唱得好好，可以在韩国直接出道！今次有幸与恩地合作，Cloud表示非常开心：「今次系我第一次公开唱韩文歌曲，对住恩地本来心情都好稳定，但系喺拍摄过程中，佢突然帮我整理头发！搞到我心动之余，亦打乱咗阵脚呀。」

林奕匡唱韩文被老婆嫌弃

林奕匡与韩国国民级歌手及演员任昌丁合作，演绎电视剧经典主题曲《祝君好》，而任昌丁正是歌曲的韩文原曲《Smile Again》的原唱者。为了今次演出，Phil下了不少苦功：「为咗今次嘅演出，我喺屋企不断练习唱韩文，不过我老婆听到嘅时候，竟然问我，你唱紧乜呀？！我都唔觉得你唱紧韩文嘅，哗！我几hurt呀！睇嚟我都要再努力啲喇！」

谭嘉仪混合广东国语版致敬张学友巫启贤

谭嘉仪今次与马来西亚歌手Orange（陈慧恬）合作，演唱《只想一生跟你走 x 不该让你等太久》广东话版本及国语版的混合版，向张学友及巫启贤两位殿堂级歌手致敬。除此之外，嘉仪亦走到街头与当地busking合唱Beyond的经典歌曲。
 

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