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黎明演唱会「红萝卜」手灯爆红 Leon笑谈原因报答歌迷奇怪礼物：冇得唔要，等你哋知道𠮶个感受

影视圈
更新时间：19:30 2026-03-24 HKT
发布时间：19:30 2026-03-24 HKT

黎明演唱会2026丨黎明于红馆举行一连10场《黎明 LEON LAI ROBBABA 红馆演唱会2026》，他再次发挥其幽默本色，送给每位入场观众一支造型趣怪的「红萝卜」手灯，瞬间引爆网络热话。黎明在演唱会上亲自解开谜团，原因竟是为了对粉丝作出「报复」，尽显天王的宠粉一面。黎明送赠红萝卜手灯，在Threads引起讨论，网民纷纷忆述送过古灵精怪的礼物给偶像，包括「澳门赌场酒店水樽」、「麦记的玻璃杯」等，终于令黎明决定礼尚往来。

黎明送观众不能拒绝礼物

在演唱会的谈话环节，黎明手持红萝卜手灯，对全场观众笑著解释。他表示：「大家系咪好想知道点解系红萝卜呢？咁多年嚟，大家都好钟意送嘢俾我，但系你哋系冇问过我想唔想要㗎。」他忆述，多年来粉丝们总是热情地送上各式各样的礼物，但他从来没有机会拒绝，只能默默收下。为了让粉丝们「感同身受」，他决定反过来送大家一份「冇得唔要」的礼物，他表示「所以今日，我送返个红萝卜俾你哋，冇得唔要，等你哋知道𠮶个感受。」

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黎明红萝卜手灯掀热话

黎明送赠的红萝卜手灯，瞬即在网上发酵，网民大赞黎明的创意与幽默感，直呼：「Leon唔唱歌，其实可以考虑开栋笃笑！」、「真系明就明，唔明就黎明」、「黎明思路永远估唔到」、「黎明精神状态100分」、「因为呢个Post开始追黎明」，认为只有黎明才能想出如此有趣的点子。

黎明收过粉丝千奇百趣礼物

黎明红萝卜手灯事件，也勾起了不少粉丝的回忆。有粉丝分享，曾送过「麦记玻璃杯」，也有人提到曾目睹其他粉丝讨论送「新X影汇水樽」，给黎明女儿上学用，也有网民表示见过有粉丝送赠「红萝卜」花篮，而这款红萝卜手灯，已经在二手拍卖网有得发售，该名网民用黎明金句表示：「将来赚到钱自己买，唔会用爸爸嘅钱」，黎明的独特思维及金句影响深远。

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