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「娱圈败家女」身形突变震惊网民 出身富裕情路坎坷 屡遇「渣男」矛头直指一男星？

影视圈
更新时间：15:00 2026-03-24 HKT
发布时间：15:00 2026-03-24 HKT

50岁的「旅游达人」杜如风，是已故嘉禾电影高层杜惠东的爱女，凭借其在旅游节目中豪爽挥霍的风格，被封为「世界级败家女」。然而，近年她因身形日渐发福而成为网民热议的焦点。早前她透露，因受湿疹问题困扰，需长期服用类固醇，导致体重急升，更自嘲「肥过部货车」。不过，近日她上载的几张新相，却让所有人都眼前一亮，V煞脸和筷子腿重现，网民纷纷惊呼她瘦了几个码。

杜如风近日身形暴瘦

杜如风近日在IG上分享了跟冯德伦在活动上的合照。相中的她头戴棒球帽，身穿灰色T恤配搭军绿色短裙，脸颊明显消瘦，V脸和尖下巴的轮廓清晰可见，双腿也显得相当纤幼，与早前「肥过货车」的状态判若两人，照片一出，立即引来大批网民留言，惊讶她瘦身成果显著。

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杜如风挥金如土最爱购物

杜如风向来以消费豪爽见称，她花钱从不手软，曾贴出一张身穿短版黑色羽绒外套的照片，并幽默写道：「因为唔够钱，所以只系买到半件羽绒！」这件外套出自她梦寐以求的日本品牌Sacai，虽然看似「半件」，但盛惠12,000港元，足见其消费力。此外，她曾在节目中介绍一间日本二手名牌精品店，面对价值2,100万日圆（约113.7万港元）、足以在大阪买下一间靓屋的Hermès二手鳄鱼皮Birkin手袋，她虽未有买下这个「镇店之宝」，却仍在制作组的「诱惑」下，眼都不眨地碌卡买下其他心头好，尽显其购物狂本色。

杜如风曾数臭前男友

杜如风的感情生活同样精彩，她曾在J2节目《数你条命》中大爆情史，坦言遇过的「渣男」一只手都数不完。其中一位前男友尤其擅长隐瞒，令她一度以为自己是「正印」，矛头更指向曾经拍拖的黄又南，最后澄清「渣男」姓周，她跟黄又南再见仍是朋友，不时见面敍旧。

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