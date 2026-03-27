金像奖2026｜张继聪提名影帝 为《金童》地狱式操练自掏腰包 与谢安琪走过女尊男卑之路

金像奖2026丨第44届香港电影金像奖将于2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重举行，并由ViuTV 99台进行现场直播。金像奖2026竞争激烈，其中最受瞩目的「最佳男主角」奖，提名人包括《私家侦探》及《寻秦记》的古天乐、《金童》的张继聪、《捕风追影》的梁家辉及《像我这样的爱情》的陈家乐，四人竞逐金像奖2026影帝宝座，当中又以张继聪呼声最高，人气不输古天乐。

金像奖2026丨张继聪自掏腰包拍《金童》

现年46岁的张继聪在电影《金童》中，饰演曾叱咤拳坛的「金童」张力。因一场意外锒铛入狱，十年后刑满出狱，却要面对从未谋面的亲生儿子，并为了获得儿子母亲的遗产而必须与其共同生活。张力在困顿的生活及复杂的情感纠葛中，不仅要寻找自己的使命，更要面对过去在擂台上的阴影，重新拾起拳击梦想，并努力成为儿子的榜样。

为了完美演绎这个角色，张继聪付出了长达八年的心血。从2017年开始，他便投入艰苦的体能训练，更在电影面临资金短缺时，自掏腰包投入六位数资金，力求电影能顺利完成。张继聪形容这段边工作边操练的日子，如同「地狱模式」，但他表示：「无论结局点，我都可以抬起头讲一声：我无辜负到你！亦无辜负到套戏想讲嘅主题。」这种坚持与付出，感动不少网民与同业。

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金像奖2026丨张继聪歌手出身转攻影视圈

张继聪的演艺生涯可谓多姿多彩。童星出身的他，毕业于香港演艺学院，主修表演。他不仅是歌手、作曲人，更在电视圈及电影圈取得亮眼成绩。张继聪于2012年加盟无线电视后，凭借《老表，你好嘢！》、《老表，你好Hea！》、《老表，毕业喇！》、《忠奸人》等多部剧集中的精湛演技，获得观众及业界的广泛认可，并在2014年勇夺《万千星辉颁奖典礼2014》的「飞跃进步男艺员」奖。张继聪2018年离开TVB，之后专注在电影圈发展，2022年凭《窄路微尘》获得香港电影评论学会大奖「最佳男演员」，演技备受肯定。

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金像奖2026丨张继聪与谢安琪曾被指女尊男卑

在事业上发光发热的同时，张继聪的家庭生活同样备受关注。张继聪早年曾与演艺同学梁嘉琪拍拖，当年一度传因谢安琪介入而分手。张继聪与谢安琪于2007年结婚，育有一子一女，是圈中公认的模范夫妻。他们的爱情故事，从最初不被看好，到如今成为人人称羡的幸福家庭，经历了不少风雨。谢安琪当年歌唱事业如日中天，外界不时将她与老公张继聪的事业作比较，张继聪甚至一度被人笑称是「谢生」，暗讽他靠老婆。纵然曾多年来不被外界看好，张继聪专心做好自己的工作，亦未因外界的目光影响与谢安琪的婚姻，张继聪曾公开分享宠妻之道：「不断爱上同一个人」，直言是他们婚姻保鲜的秘诀。张继聪一家四口现居于大埔一个占地4000呎的独立屋，家庭生活美满，对于张继聪而言，家庭是他最强大的后盾。

在他为《金童》艰苦奋斗的日子里，家人的支持无疑是他最大的动力。如今，凭借《金童》的精采表现，他成功提名金像奖「最佳男主角」，这不仅是对他演技的肯定，更是对他多年来坚持与付出的最好回报。

香港电影金像奖颁奖礼2026详情：

日期：2026年4月19日（日）

直播连结：ViuTV 99台 https://viu.tv/ch/99

香港电影金像奖背景？

被誉为「东方荷里活」的香港，每年都有一场万众瞩目的电影界盛事——香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）。自1982年创办以来，这个颁奖典礼不仅是香港电影界的最高荣誉，更是全球华语影坛最具指标性的奖项之一。香港电影金像奖见证了香港电影的辉煌岁月与发展历程。从风靡全球的港产片，到如今百花齐放的华语电影，金像奖的舞台上从不缺少星光熠熠的瞬间。每一座奖杯，都代表著对电影艺术家不懈努力的最高肯定。作为全球华人社会的焦点，香港电影金像奖的颁奖典礼覆盖全球，让世界各地的影迷都能共同见证「有华人的地方就有港产片」的文化魅力。它不仅是一场颁奖典礼，更是一次对香港及华人电影文化的致敬与传承，持续引领著华语电影的潮流。

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