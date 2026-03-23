Patrick Sir林溥来27年前广告翻Hit 满面邪气被指姑爷仔「好MK」 前补习天王现身家逾亿

现年49岁的《东张西望》主持Patrick Sir林溥来，凭借其温文尔雅的学者形象深入民心，近年更参演剧集，早前在《麻雀乐团》中饰演「雨夜屠夫」一角，演技备受赞赏。这位形象正气的艺人，最近却因一则陈年广告被翻出，揭示了他年轻时「狂野」的一面，引发网民热烈讨论。

Patrick Sir林溥来陈年广告翻Hit

一个摄于27年前的电讯网络商电视广告近日在网上再度流传，片中主角之一正是当年仅22岁的Patrick Sir。从广告截图可见，年轻的林溥来留著一头俐落短发，配上黝黑的皮肤、粗犷浓眉和锐利眼神，左耳更戴著一只银色耳环，整体气质与现时的书生形象截然不同。他当时的五官标致，带点叛逆与不羁，对著镜头流露出既「邪气」又充满挑战性的神情。

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Patrick Sir林溥来22岁好MK？

这个「崩坏」的形象随即惹起网民两极化的评价。不少网民认为他当年的容貌十分「MK」，直呼「个样好坏」、「似姑爷仔」，与现在的正气形象相差太远，甚至有网民表示：「你话我知佢系Patrick Sir我都唔认得。」

Patrick Sir林溥来撞样王阳明

不过，亦有大批网民对他当年的外貌给予高度评价，认为他比现时更有星味，绝对是「靓仔」一名。有人称赞他「适合眉粗皮肤黑」，更指他与台湾Man爆男星王阳明有几分相似，留言「仲以为系王阳明」。想不到Patrick Sir年轻时的样貌，会在网民间引发如此大的回响。

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Patrick Sir林溥来原是补习天王

林溥来出身于非富裕家庭，自中三起便开始为人补习赚取零用钱。凭借自身努力，他先后毕业于香港科技大学及香港中文大学，并取得学士及硕士学位。2005年，他创立补习社，摇身一变成为「补习天王」，其后获TVB赏识，转型成为艺人。

Patrick Sir林溥来娶女星身家逾亿

如今，Patrick Sir不仅是《东张西望》的固定主持，同时也是私立幼稚园的校监。事业有成的他，据闻身家已逾一亿。他与同为艺人的太太关宛珊（Kimmy）于2016年结婚，育有一子，一家三口现居于大围价值3,000万的千呎豪宅「壹号云顶」。该单位附设超大户外私人花园，一家人经常在花园用餐野餐，生活写意美满，绝对是人生胜利组。