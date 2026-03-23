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陈冠希旧爱真空上阵终极炫富  中门大开展示超夸张傲人上围  骚全身LV天价单品

影视圈
更新时间：20:30 2026-03-23 HKT
发布时间：20:30 2026-03-23 HKT

现年31岁、16岁时因与陈冠希舌吻而为人所识的Cammi谢熙婷，当年大胆地表示将宝贵的初夜给予陈冠希，被传媒封为「陈冠希旧爱」多年。Cammi谢熙婷近年虽已淡出幕前，但她不时在IG展示富贵生活，依然是网民的焦点。她不时周游列国，享受人生，其奢华程度令人称羡。

陈冠希旧爱Cammi真空上阵？

Cammi近日于其个人IG帐号上载最新福利图，状态极为火辣，再度引发热议。在影片中，她身穿一件设计有如泳装的黑色挂颈上衣，搭配牛仔短裙，坐在沙发上对镜自拍。最引人注目的是，该上衣胸前几乎「中门大开」，仅靠一个小金属扣环连接，露出大片丰满白滑的肌肤，性感程度爆灯，她更疑似是真空上阵，火辣的画面让人看得目不转睛。

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陈冠希旧爱Cammi财力强劲

除了大晒性感，Cammi亦毫不吝啬地展示其强劲财力。从她分享的影片可见，她全身都是名牌Louis Vuitton（LV）的产品，由LV Monogram牛仔裤、上衣，到各式各样、价值不菲的手袋，生活极尽奢华。

陈冠希旧爱Cammi冰天雪地仍性感

此外，Cammi日前亦上载了多张在日本滑雪的美照。虽然当地天气极为寒冷，四周白雪皑皑，但Cammi为了拍下最美状态，竟无惧严寒特意打开厚重的毛绒外套，仅穿一件贴身的白色吊带背心，大方展示其玲珑浮凸的夸张身材，在雪景的衬托下更显妩媚动人。

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