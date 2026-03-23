女星抗癌失败不幸离世终年51岁 遗下女儿令人心酸 曾演「畸形食人女」成经典

以在《i-丧尸》（iZombie）与《狙魔人》（Supernatural）等多部知名影视作品中演出而闻名的加拿大女星Carrie Anne Fleming，今日（23日）由友人证实已于2月26日辞世，享年51岁。她在加拿大卑诗省安详离世，遗下一名女儿。消息一出，令许多喜爱她的影迷感到震惊与不舍。

回顾Carrie Anne Fleming演艺生涯

Carrie Anne Fleming的演艺生涯横跨大小萤幕。她早年曾参演Adam Sandler的喜剧电影《球场古惑仔》（Happy Gilmore），并以影集《霹雳飞车》（Viper）中的角色获得关注。然而，她最令恐怖片迷印象深刻的角色，莫过于在2005年意大利名导Dario Argento的《恐怖大师》（Masters of Horror）单元中，饰演外貌畸形、拥有食人习性的女子「Jenifer」，其突破性演出至今仍是经典。近年，她在热门影集《i-丧尸》中连续五季饰演Candy Baker一角，持续活跃于萤光幕前。

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合作演员证实Carrie Anne Fleming死因

曾在《狙魔人》中与Carrie Anne Fleming合作的演员Jim Beaver向传媒证实，她是因乳癌引起的并发症不幸病逝。除了在影视领域的成就，Carrie Anne Fleming也对舞台剧充满热情，曾参与多部剧场作品的演出。关于她的追思仪式相关安排，将会于日后公布，让亲友及粉丝有机会向这位杰出的演员告别。

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