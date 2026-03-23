吴幸美结婚丨婚礼星光熠熠宾客阵容曝光 谢伟俊任证婚人 两大歌后献唱变迷你演唱会

TVB资讯节目《东张西望》主持吴幸美今日（23日）在社交平台宣布已为人妻喜讯，与圈外男友Sammy拉埋天窗，并分享多张婚礼的照片，透露由谢伟俊做证婚律师。在婚宴上更是星光熠熠，获大批圈中好友到贺，场面热闹。

吴幸美宾客多为前辈

从吴幸美公开的照片所见，出席婚礼有谢伟俊和白韵琹，而婚宴更是娱乐圈前辈聚会，当中见到有李龙基、Joe Junior、方伊琪、王俊棠、何国材（十一哥）、陈浩德等，而谭玉瑛、安德尊、郑世豪、李思捷已属较年轻。宾客之中还见到前《警讯》主持麦振江与前新闻主播女儿麦诗敏出席。

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吴幸美在婚宴上换多套晚装，其间见到肥妈（Maria Cordero）与李丽霞（黑妹）非常畀面，二人大开金口唱歌祝贺，吸引不少宾客举起手机拍摄，为婚礼增添欢乐气氛，如小型演唱会一样。

吴幸美去年曝光恋情

吴幸美于2003年参加《香港小姐竞选》后加入TVB，多年来在主持岗位上表现出色，尤其在《东张西望》的采访工作而为人熟知。《东周刊》曾在去年8月曝光吴幸美与眼镜男将在军澳十指紧扣行街，二人更爱得痴缠，一度情不自禁在家品店亲吻，打得火热，而男方正是新郎Sammy。

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