何鸿燊一对宝贝孙正面首曝光  何猷君细女大眼灵动极似爸爸  两兄妹尽得妈妈超模基因

已故赌王何鸿燊四房儿子何猷君（Mario）与内地超模奚梦瑶（Ming）结婚后，育有一对宝贝子女，分别是6岁的儿子何广燊（Ronaldo）和4岁的女儿Romee。夫妇二人向来注重子女隐私，即使在社交平台分享家庭乐，也总会用图案遮挡孩子的样貌，让外界对赌王一对孙儿的真面目充满好奇。

何猷君带子女澳门看篮球

何猷君近日带着一对子女在澳门观看东亚超级联赛总决赛，令何广燊和Romee的正面模样首次在公众面前清晰曝光，旋即成为全城热话。

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何猷君儿子眉清目秀似妈妈

比赛当日，何猷君身穿一件绿色球队外套，与子女一同坐在前排观众席，画面温馨。从网上流传的照片可见，6岁的何广燊身穿一身蓝色运动套装，眉清目秀，五官轮廓柔和，颇有小帅哥的雏形，被指与妈妈奚梦瑶犹如「饼印」。而4岁的女儿Romee则梳著可爱的高马尾，身穿粉色背心搭配米色衣裤，一双圆溜溜的大眼睛显得十分精灵，五官神韵则更像爸爸何猷君，英气中不失软萌可爱。

何猷君子女尽得超模基因

最让网民惊叹的，是兄妹二人都完美继承了超模妈妈的优良基因。年仅6岁的何广燊，身高已明显比同龄孩子突出；而4岁的Romee虽然年纪尚小，但一双长腿已十分抢镜，身材比例极好，与哥哥并排而坐时，身高差距不大。不少网民纷纷感叹：「这身高基因太强大了」、「名符其实的『赢在起跑线』」、「儿子像妈妈，女儿像爸爸，长相分配得刚刚好！」。

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