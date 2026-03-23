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钟丽缇16岁细女低胸厕所自拍出事 镜中倒影疑累家姐走光惹争议

影视圈
更新时间：12:00 2026-03-23 HKT
发布时间：12:00 2026-03-23 HKT

90年代性感女神钟丽缇（Christy）近年长驻内地赚人民币，更不时与两任前夫的三个女儿拍片，甚少为两个未成年女儿二女张思捷（Jaden）、三女张凯琳（Cayla）接Catwalk活动，拍摄杂志等工作，一家人频频曝光。钟丽缇的细女Cayla近日因一张自拍照，再度惹起争议。

钟丽缇细女穿小背心暴露

钟丽缇细女Cayla近日在社交平台分享生活照，当中有一张在洗手间内与一女子对镜自拍，相中的Cayla穿低胸小背心，由于胸口位置太暴露，故作模糊处理，不过照片中见到镜中倒影出事，二人身后无意中拍到有女子正在如厕，疑似是Cayla的胞姊Jaden。

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虽然Cayla曝光的照片未有露出重要部位，却遭不少网民批评Cayla侵犯他人私隐，甚至猜测两姊妹是否不和，又认为Cayla只为自己打格，而忽略其他人行为自私。照片在网上疯传后，Cayla已迅速删除有问题照片，不过风波未有平息。

钟丽缇被批评唔识教女

网民对钟丽缇细女Cayla又出事，认为家庭教育有问题：「次数也有点多了」、「拍照漏隐私？」、「下次还是小心点吧」、「钟丽缇怎样教导女儿的？」、「这种行为实在不妥当，以后要注意一点吧」、「OMG钟丽缇的两个女儿最近争议好多，上次因为新年这次因为考拉没注意姐姐的隐私」等。

钟丽缇细女天生弱视

钟丽缇自与张伦硕结婚后，三个女儿已随继父改姓，家庭关系和睦。钟丽缇16岁的细女Cayla越大越靓，尽得母亲优良基因，早前曾打扮成熟晒身材，闹出风波。钟丽缇又曾透露Cayla有天生弱视问题，亦试过在直播中被批评中文差，而在网上反击网民。

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