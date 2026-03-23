TVB新闻+一App在手 掌握全球连通社会脉搏丨原来视咁的

TVB紧贴数码浪潮，tvb.com、myTV SUPER由电视广播跳入跨媒体时空。单是后者登记人数已逾1040万名，每月活跃用户约为250万人。TVB在全面拥抱数码及A.I.转型上，绝对领先同侪走在最前，这点毋庸置疑。而上星期TVB又有新搞作，推出全新TVB新闻+ App，配合先进AI人工智能技术全面革新新闻及资讯体验。

「321 TVB新闻+App启动礼」由主播李卓谦、黄晓莹担任主持，游嘉欣分享使用App的感受。

将军澳电视广播城新闻部举行名为「321 TVB新闻+App启动礼」。

为隆重其事，上周六在将军澳电视广播城新闻部举行名为「321 TVB新闻+App启动礼」。邀请30位不同领域的特选用户出席，当中包括︰中学生、大学传理系学生、立法会议员、区议员、时事评论员、影视内容创作者及工程人员等。由主播李卓谦、黄晓莹担任主持，请来星级用户游嘉欣即场使用TVB新闻+最新功能，分享使用感受。新App内容可谓包罗万有，港闻、两岸、国际、财经、英文新闻（News）等主要新闻及议题，让用户掌握全球资讯连通社会脉搏；想优闲轻松可浏览生活、体育、娱乐栏目。而新设的「专栏来论」请来各界名人坐镇，顺手拈来便有娱乐教母查小欣、旅游达人项明生、资深传媒人赵丽如、潘蔚林，他们会分享独到见解跟不同生活体验，为用户带来更多元观点及扩阔眼界，内容涉猎饮食旅游、食疗养生及法律小常识，包保看完之后跟朋友吹水谈天，绝对不会落在人后。讲到TVB新闻+的优势在于拥有TVB新闻部作强大后盾，提供即时最快最新最准确的资讯。再加上一众新闻及金融从业员、决策阶层及高收入族群，早已是TVB新闻的忠粉，今趟新App推出更能令他们一机在手，尽收天下资讯，决策快人一步。

娱乐教母查小欣（右一）等坐上主播枱拍照。

TVB新闻+App优势在于提供即时最快最准确的资讯。

AI生成声音导航

当然任你描绘到天花乱坠、块饼画得多大都好，实际用来是否得心应手才是最重要。手机App首重快速及流畅，经笔者从用家角度实测，TVB新闻+的反应可以用「无话可说」来形容，一click便有，想观看心仪的新闻或资讯不用慢慢等。当中的AI摘要功能，更是「懒人包」的代表，将长篇文章浓缩重点，可以在最短的时间吸收最快最新资讯。「报章要闻」包罗全港纸媒社论，一栏尽览全港舆情。最欣赏的是「听▶︎港闻」将每日重点本地新闻，经撮要后透过AI生成声音导航，只需一只耳机，便可以听到要闻精华，最特别是就算锁上屏幕，依然可以收听。另一栏目「声画导读」，以AI旁述同时结合动画演示，绘影绘声将新闻来龙去脉，形象化呈现用户眼前。TVB新闻+以最轻松易明的方法，真正做到足不出户便能知天下事。

