40岁女星目击巴士阿叔嫌轮椅客阻时间大骂司机 发文大呻竟被轰事后做「键盘战士」

现年40岁的前女子组合HotCha成员张纹嘉，近日在Threads分享了一段不愉快经历，她发文指在乘搭巴士时，目睹一名男乘客就轮椅使用者上车而延误，竟当众指责司机，张纹嘉有感而发，将事件公诸于世，感叹社会戾气太重，缺乏同理心，帖文迅速在网上发酵，引发网民热议。

张纹嘉分享搭巴士经历

张纹嘉在帖文中透露，当日为了「悭油钱」而选择搭巴士代步。排队时，前方正有一位轮椅使用者需要上车，巴士司机遂按程序打开斜板协助。未料有一名中年男子大声抱怨：「梗系耐啦！有轮椅嘛！啲九巴司机三万几蚊一个月都咁慢！」张纹嘉指，该名男子刻意提高声量，确保司机能够听到，令在场的轮椅使用者和司机都显得相当无奈。张纹嘉在文末不禁感慨：「少啲戾气啦，今日星期日，你其实有几赶呢？」

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张纹嘉被指无即场出声

张纹嘉不值该男子所为，而网民亦力撑司机及轮椅人士，「如果佢屋企人需要坐轮椅佢先会识身同感受」、「自己享受两蚊车，但要VIP服务？」、「点解唔体谅吓伤残人士」。然而，亦有网民反驳张纹嘉：「星期日点解唔可以赶？」也有网民指她有不满为何不当场出声，事后才做「键盘战士」，张纹嘉的帖文，引起了两派人士争论。

张纹嘉情侣档拍ViuTV剧集

张纹嘉于2007年以三人女子组合HotCha成员入行，约满Neway后，她决心转型为演员，专注于舞台剧和影视发展，曾演出《幸福2+1》及《下一站，正常》，被封「舞台剧女神」，而拍拖10年的男友林子杰，也是舞台剧演员。去年二人便一起出演ViuTV的剧集《弊家伙！我要去祓魔》，她又自资制作单曲《情感断舍离》，继续在圈中发展。

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张纹嘉身材大升级：