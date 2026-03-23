吴婉芳百亿新抱霍咏盈情迷内地型男 竟要求老公胡智略做一事 优雅入马场下场爆笑

被封「霍英东最美孙女」的霍咏盈自2021年与前港姐吴婉芳大仔胡智略结婚后，夫妻生活甜蜜，间中在IG分享生活点滴。日前，霍咏盈在IG分享了一段在马场拍摄的影片，片中她身穿酒红色蕾丝长裙，优雅地站在马场拍照，但镜头却突然摇晃移开，似乎是想避开突然入镜的马匹，她事后忍不住在IG「投诉」道：「这就是我经常没有影片内容可以发布的原因。」

霍咏盈迷上老公以外的男人

此外，霍咏盈最近迷上内地剧集《逐玉》，被男主角张凌赫的古装扮相深深吸引，更公开在限时动态分享张凌赫的剧照，并笑言：「我每日都问我老公可唔可以著呢个look」，尽显可爱的追星少女心。

相关阅读：吴婉芳「钻石级笋盘」二仔胡智同转形象颜值飙升 家族资产逾百亿 爆肌男神完美无瑕

霍咏盈与胡智略甜游大阪

除了分享生活趣事，霍咏盈早前也久违地发布了与老公胡智略的合照，久违地放闪。从照片可见，两人到日本大阪旅游，并畅游了环球影城。在其中一张照片中，二人亲密地依偎在超级任天堂世界的城堡前，胡智略高大帅气，霍咏盈娇小可人，画面十分温馨。霍咏盈更贴心地整理了一份详尽的「大阪旅游攻略」，向粉丝推荐住宿、餐厅、购物及景点，从高级寿司店到地道拉面，再到艺术馆，尽显她对生活品质的追求。

相关阅读：吴婉芳百亿新抱进驻小红书 跟「霍英东最美千金」汉服回乡寻根 竟因一事引网民吐槽？

霍咏盈与胡智略衬到绝

霍咏盈与胡智略这对姊弟恋不仅外型登对，家世背景更是旗鼓相当。霍咏盈的父亲是著名外科医生霍文逊，而她也是一位高材生，持有英国皇家艺术学院的建筑系硕士学位。胡智略则是前港姐亚军吴婉芳与富商胡家骅的长子，他毕业于伦敦大学经济系，并以一级荣誉的优异成绩完成学业，之后再修读硕士。两人虽然作风低调，但2021年的婚礼依然成为全城焦点，是公认的金童玉女。