46岁汤唯飘孕味传怀第二胎？倪妮举动疑泄喜讯 与韩籍导演老公金泰勇曾传婚变

46岁的汤唯近日因穿著宽松、巧妙地用手袋遮肚，再次惹来怀上第二胎的传闻。近日，汤唯被拍到与韩籍导演老公金泰勇在北京悠闲逛街。她一身休闲打扮，却不时以侧背的手袋遮掩腹部，此举被网民解读为可能在掩饰身形变化。由于汤唯已46岁，若传闻属实，将是高龄怀孕，让外界既期待又为她感到一丝担忧。

倪妮护汤唯疑泄喜讯

无独有偶，汤唯日前与好友倪妮在一场活动碰头，两人凑在耳边说悄悄话，互动极为亲密。过程中，不愿被拍到可供判读唇语的画面，更添神秘感。最引人遐想的是，倪妮不仅一度低头望向汤唯的腹部，更在离去前转头叮嘱粉丝：「你们别挤她！」这番耐人寻味的举动，让汤唯有喜的说法更添几分可信度，话题更一度冲上微博热搜榜。

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汤唯与金泰勇曾传婚变

汤唯与金泰勇这段跨国婚姻，近年不时被传婚变。自2022年起，由于汤唯带著女儿长时间待在北京，与长居韩国的丈夫分隔两地，导致婚变传闻四起。当时有报导指两人已分居，甚至连汤唯生日时，丈夫都未陪伴在侧，引发外界诸多揣测。

然而，面对婚变的流言蜚语，汤唯不仅一次公开否认。她曾在接受访问时坚定表示，与丈夫好恩爱，否认离婚传言，并称婚姻非常幸福。她也澄清，夫妻俩是为了女儿的教育问题，才短暂分隔两地。为了粉碎谣言，汤唯与金泰勇甚至公开放闪，2024年曾在韩国青龙奖上甜蜜牵手现身，汤唯更曾晒一家三口温馨照，以行动证明夫妻感情依旧。

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汤唯一家三口家庭照：