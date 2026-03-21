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黎姿参加顶级名媛派对！与徐子淇、林恬儿同框合照曝光 揭秘香港最劲阔太圈

影视圈
更新时间：21:00 2026-03-21 HKT
发布时间：21:00 2026-03-21 HKT

恒基兆业创办人「四叔」李兆基新抱徐子淇近日以「主人家」身份，亲自打点与澳洲知名艺术家CJ Hendry合作「Flower Market」艺术项目，吸引多位名媛好友现身支持，黎姿（现名马黎珈而）昨日（20日）在社交平台分享现场盛况。

徐子淇人缘极佳

从黎姿昨日在IG公开的合照中，徐子淇状态极好外，一众顶级名媛林建岳千金林恬儿、东亚银行有限公司联席行政总裁李民斌太太冯灵针、富商柳公健太太柳王明琪等也有到场，活动如顶级阔太聚会，可见徐子淇人缘极佳。

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黎姿穿上白恤衫露出腹部，打扮贵气又具知性美，黎姿拎住花束拍摄不少靓相，又从日到夜轮流与林恬儿、柳王明琪等名媛合照。几位名媛经常在各慈善晚宴、私下聚会碰面，交情不俗。

黎姿成豪门阔太

黎姿自与富商马廷强结婚后，成为豪门阔太，跻身上流贵妇圈，不时与众名媛聚会。黎姿过往曾分享合照，除林恬儿、柳王明琪、冯灵针外，还有许晋亨侄媳许林丽颖、已故四大家族后人周启邦之子周国丰太太周黄泳霖（Jenny）、永隆银行已故创办人伍宜孙的孙新抱伍叶靖怡、富商邱德根孙女邱咏筠，可见位位非富则贵。

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