何超莲穿性感短裙前后失守 低胸大露背派福利竟被嫌太瘦？ 本尊一个英文字回应
更新时间：13:00 2026-03-21 HKT
发布时间：13:00 2026-03-21 HKT
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已故赌王何鸿燊三房女儿何超莲，跟内地男星窦骁结婚后，近日传出感情亮红灯，何超莲直接用行动打破传闻，孖住窦骁去睇水舞间，恩爱放闪。近日何超莲心情甚佳，分享数张性感靓相，大露背短裙展现性感上围，性感度爆灯，福利满满。
何超莲分享靓相大派福利
何超莲近日分享的数张靓相中，她身穿一条纯白色吊带连身短裙，裙子的上半身采用贴身剪裁，完美勾勒出她纤细的腰线，漂亮的肩颈线条完美展现，而胸前的方形领口，则显示出美好身材，散发出健康性感气息。整条裙的焦点，绝对是其背后的大露背设计，当何超莲转身回眸一笑时，大片白滑玉背一览无遗，性感指数瞬间爆灯。
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何超莲大晒身材竟被嫌瘦
何超莲分享性感靓相，大派福利，随即获得大量留言，赞她「完美无瑕，人美心善」、「好美啊」，何超莲大多数都有回复，向支持她的网民说「爱你」。但也有网民认为何超莲太瘦，提议她「肥番少少」，令何超莲不禁以英文追问「Why？」，跟网民互动，展现出亲民贴地一面。
何超莲孖老公窦骁甜蜜放闪
何超莲与内地顶流男星窦骁结婚将近3年，去年却因影坛大亨向华强太太陈岚（向太）爆料「向太曝富家女和男演员闹离婚」，闹出婚变风波，二人最终要发文澄清。日前何超莲在分享跟丈夫窦骁去澳门睇「水舞间」，以甜蜜互动，证明二人继续过住幸福的婚姻生活。
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何超莲偕夫甜蜜互动
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