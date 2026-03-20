高海宁受苏民峰鼓励一个人去旅行 难忘哥本哈根跟日本男生睇看日落 坚拒异地恋可为对方离开香港

高海宁（高Ling ）、陈晓华、陈嘉容及黄佩霞今日（20日）出席节目《GRAND 住享乐人生》记者会，高Ling在节目中担任主持，拍完觉得「眼界、健康、下一代」是节目带给自己最大的讯息，而她又透露自己瑜珈方面的启蒙是黄佩霞，可以在节目中相遇很开心，黄佩霞也赞高Ling很用心学习。

陈晓华爱听高Ling一人游

高Ling与陈晓华一起接受访问，高Ling表示今次节目拍得很开心，也多了很多新体验，与陈晓华去「世一」酒吧也玩得开心，更笑指由于太开心关系，两人饮了一杯已有醉意，两人又指倾得最多是关于旅游，陈晓华表示很喜欢听高Ling一个人旅行的经历，自己就没有这样的勇气，高Ling即表示自己以前也没有勇气，但10多年前认识苏民峰师傅之后，对方鼓励她人生最重要是体验，要去多些旅行见识，她又谓自己首次一个人旅行也很焦虑，会安排很多细节上嘅事情，但之后发现原来不用那么仔细，所以早前到哥本哈根旅行时，自己虽然留在当地六日，但只订了两日酒店。

高海宁直认有艳遇

问到一个人去旅行是否有艳遇？她笑言有，但大部份都是女仔，就算去展览或博物馆，也大都是女仔跟她倾偈和帮忙影相，不过她指在哥本哈根看日落的时候就遇到一个日本男仔：「𠮶时咁啱个男仔又系一个人旅行，佢又系停低咗喺同一个位置，我哋就望住个日落，望咗半个钟，但冇交流过，佢帮我影张相，我又帮佢影咗张相，跟住又一齐等火车等咗半个钟，（交换联络？）我feel到佢系一个极 I 嘅人，唔系好想讲嘢，𠮶个 moment 一齐睇过一个日落都都几好呀。」而她又指试过在英国认识一个地质探测学的记者，两人在飞机上倾偈，不过也是没有联络。问到高Ling是否接受异地恋？她斩钉截铁指不接受，但若真的遇到合适的人，自己可以为对方离开香港。至于是否会带陈晓华一起去旅行？高Ling就笑言「我唔知你（陈晓华）需唔需要我」，之后两人表示其实可以一起去同一个城市但分开玩。

高Ling羡慕父母相处温馨

提到高Ling早前去冰岛著三点式大解放，她表示去当地旅游的人也会这样做，又笑言今次细佬在她的训练下帮她影了很多靓相，相信他的女朋友一定很开心，高Ling又谓开心一家人去了十多天旅行，已经很久没有试过，加上旅程多共处时间，令大家的感情更好，加上每晚都见到极光，由最初不懂得影变到识得影。高Ling又指在旅程中看到父母相处时很温馨的画面，令她很羡慕，问到是否也想要一样的爱情？她说：「Of course，边个唔恨？个个都恨呢种感情。」至于苏师傅是否有赠她的感情几句？高Ling就指师傅在感情方面叫她一定要拣自己钟意的、或是对方喜欢你较多，又或者是有钱的，不过她坦言会拣自己钟意：「我单身咁多年你就知点解，因为我好麻烦、好难追，但我会坚持。」

另外，提到「许诗晴传」何时开拍，高Ling指应在今年，但仍要等公司安排，如果开拍的时候相信自己也会去认识做新闻官的人，可以了解在深入点，而自己现在也未知道有什么班底，不过陈晓华就表示希望自己饰演的「唐芷瑶」也有份参演。