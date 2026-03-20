冲锋：火拼｜陈国邦自认体能不及方中信 难忘跑到脚抽筋 马思惠勇字行头乜都试

陈国邦和马思惠在英皇新戏《冲锋：火拼》都是冲锋队Car 23队员，作为后勤支援的岗位，他们笑言未有如方中信、陈家乐等人动作连场，但马思惠期望能挑战做打女，笑言年轻就要勇字行头乜都试，反而陈国邦自嘲身体机能无得逆转，现在已不能与年轻时相比，所以很佩服方中信今次的演出。文：黄佩丽 图：朱伟彦

马思惠想做打女

英皇新戏《冲锋：火拼》正在上映，陈国邦和马思惠在戏中都是冲锋队Car 23队员，讲到其他队员方中信、陈家乐和张文杰都有不少开枪和动作场面，他们笑指作为后勤支援的工作都相当重要，提到其中一场跑步冲到案发现场的戏份，印象很深，陈国邦笑谓当时跑到脚抽筋，身形娇小的马思惠更指几位男士跑到像风一样，无论她跑得几快都追不到。马思惠是队中唯一女性，她表示与多位型男合作觉得幸福又有压力，问到下次可想挑战动作戏？她指自己是新人，有机会都想试试做打女，笑谓年轻就要勇字行头乜都试，旁边的陈国邦即指自己的身体无得逆转，现在的确不比年轻时，所以他很佩服方中信今次在戏中的演出，指他平时都注重锻炼体能。

陈国邦获撑不是「闷蛋」

陈国邦早前透露被女儿嫌「闷蛋」，但马思惠一点都不觉得他闷，拍摄时更不时向他请教演戏心得，令她获益良多，有时更觉得陈国邦是一个可爱的小朋友，陈国邦闻言即说：「多谢，你下次同我个女讲，你爸爸一点都不闷。」又说自己毕竟不是马思惠爸爸，二人相处时有不同的身份，好像是同事、前辈，就会有不同的相处，但当他面对女儿时就只有爸爸一个身份，只有一个形式是会闷一点，问他可会尝试令自己不要「闷蛋」？他笑说：「我讲一个例子，有次女儿发脾气，我责怪她之后，她喊住讲『Daddy，我唔怕你！我唔爱你！』我话就算你不爱我，我都一样爱你，所以她讲甚么都好，我都一样爱她。」