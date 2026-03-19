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TVB「御用喊包」童星林靖文16岁热舞片曝光 近照撞样陈自瑶 冻龄母跟囡囡如两姊妹

影视圈
更新时间：22:55 2026-03-19 HKT
发布时间：22:55 2026-03-19 HKT

曾在剧集《星空下的仁医》中展现超凡演技、被封为TVB「御用喊包」的童星林靖文，转眼间已悄悄蜕变。不知不觉，这位昔日的小妹妹已经16岁，近日她在IG上载一段家中热舞的影片，片中的她穿上露脐装，大方展现小蛮腰，充满青春活力，加上甜美可爱的笑容，惊艳一众网民，更有人指她与年轻时的陈自瑶撞样，成为网上热话。

林靖文女大十八变似陈自瑶

在最新发布的热舞影片中，林靖文留著一头乌黑长发，身穿黑色运动内衣及白色薄外套，随著音乐节拍自信起舞。正值花样年华的她，在精致的妆容下少女味十足，昔日精灵可爱的小孩面相已不复见，取而代之的是愈发精致的五官。眼大大、脸蛋小小的她，眉宇间的神态与甜美笑容，让不少网民惊呼「女大十八变」，认为她现时颜值极高，甚至与初出道时的陈自瑶有几分相似。另外她早前亦有上载跟母亲的合照，林靖文超冻龄，和林靖文「拍埋」似两姊妹多过像两母女。

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林靖文「话喊就喊」成名

童星出身的林靖文，早在2015年便透过参与无线儿童节目《精伶童学会》入行，其后参演过《不懂撒娇的女人》、《法证先锋IV》等多部剧集。不过，要数她的成名作，必定是台庆剧《星空下的仁医》。剧中，她饰演的病童即使面对郑嘉颖等大前辈，依然毫不怯场，一场又一场的哭戏自然流露，牵动人心，出色的表现让她一哭成名，更因此获封为「御用喊包」。

林靖文分享拍哭戏秘诀

之后在剧集《超能使者》中，她饰演唐诗咏的姨甥女「琳琳」，同样需要大量哭戏。对于如何掌握「话喊就喊」的秘诀，她曾大方分享：「饮好多好多水。」简单直接的答案尽显童真。如今，这位演技备受肯定的童星已长大成人，从一个惹人怜爱的小朋友，蜕变成一位充满魅力与活力的美少女，让人更加期待她未来的发展。

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