《中2》谭辉智海量童年照揭秘富家少爷成长路 公开留学腼腆学生照 家庭成员全曝光

凭借《中年好声音2》夺得亚军而人气急升的谭辉智，近日正式推出首支个人单曲《娱初》，并在MV中「出卖」自己的童年照。MV中收录了大量从未公开的珍贵童年及成长照片，让粉丝一窥他由可爱BB到腼腆少年的转变，同时也意外曝光了他优渥的家庭背景和「少爷仔」的成长生活，当中的家庭照更可见谭辉智的父母与兄妹样貌。

谭辉智MV大晒「私密照」

谭辉智接受「TVB娱乐新闻台」访问，分享《娱初》MV中的绝密旧照，大方公开数十张由婴儿至青年时期的照片。从画面可见，小时候的谭辉智脸颊圆润，表情多多，既有在滑梯上开怀大笑的萌样，也有穿著厚厚冬衣在雪地里展露腼腆笑容的时刻。其中不少照片背景看似在国外旅游，加上早年的英国留学照，足见其家境富裕，从小生活无忧。

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谭辉智曾是「自闭」青年

据谭辉智在访问中透露，这次新歌《娱初》对他意义重大，记录了他从一个内向、自卑、习惯收藏自己的普通人，到鼓起勇气踏上《中年好声音2》舞台，最终追寻音乐梦想的心路历程。他坦言，过去的自己相当「自闭」，没想过有一天会站在舞台上唱歌。MV中，谭辉智看著旧照片，回望过去的自己，与现在充满自信在舞台上演唱的模样形成强烈对比。他希望透过这首歌，表达自己对歌唱的热爱，并鼓励所有像他一样曾有梦想却却步不前的人，勇敢地挑战自我。

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谭辉智从小家境富裕

随著童年照的曝光，谭辉智的家庭背景也再次成为焦点。谭辉智的父亲是建筑工程公司的老板，有三名子女，谭辉智排行第二。他自小便过著犹如少爷般的优渥生活。在比赛期间，他谦虚低调的性格与其「贵公子」的身份形成反差，赢得不少观众的喜爱。

谭辉智罕与富爸爸谭握筹齐受访？