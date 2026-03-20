「浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利

现年45岁、曾表示抱「不婚主义」的应届视帝黄宗泽， 一向是圈中出名的孝顺仔，他跟独个凑他长大的母亲关系极佳，曾公开表示自己现在算是事业有成，故此他的财产会让母亲任用，而他亦曾将其财产管理大权托付母亲打理。近日黄宗泽接受资深传媒人查小欣专访，却大爆母亲近日曾经入院，而其母的一个性格令他感到「激死」。黄宗泽更透露，他已重新安排财产管理，没有再让亲母「操生杀大权」，难免令人担心其母的健康状态。

黄宗泽曾言财产予母亲任用

黄宗泽于单亲家庭长大，妈妈为了抚养他，曾经一日打两份工，黄宗泽就曾因为缺人照顾，在亲戚家辗转寄居。到他入行之后收入仍然微簿，其母就为申请信用卡。黄宗泽对母亲的恩情铭记在心，所以曾经表示会用自己最好的东西来回妈妈，将自己的丰厚财产予母亲任用。

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黄宗泽爆母亲入院

近日黄宗泽接受查小欣专访，他表示自己最近验身，竟被告之胆固醇过高，但幸好未有坏的胆固醇出现。另外因为查小欣跟其母亲相熟，黄宗泽指自己现在是其母的健康顾问，并大爆母亲最近曾入院：「你知佢最近入咗医院啦」，查小欣指自己知情：「你仲好担心添」。黄宗泽之后道：「佢个人又悭又为食，不时将跟朋友外出食唔晒嘅嘢带返屋企食，咁梗系出事」。黄宗泽未有明言其母因何要入院，但凭其提示的线索，相信跟「三高」、胆固醇过多等问题有关。

黄宗泽：我畀佢激死

黄宗泽之后更指被其母激死：「我问条友平时食啲乜，我知道之后就话，你食呢啲梗系死啦。佢出咗院之后，第二日仲话约咗朋友饮茶，我话你依家可以食点心咩？佢话佢每样净系食一啖㖞，边有得食一啖㗎？」。

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黄宗泽聘专业团队管理丰厚财产

查小欣之后指，黄宗泽之前将其财产交由母亲管理，黄宗泽就话已有改变：「冇喇依家佢退居㗎喇，我已请晒人、有晒团队去管理，呢啲琐碎事就唔好畀佢烦啦，佢要钱我咪畀钱佢使咪得啰」。黄宗泽补充「我唔系话我啲钱唔畀佢掂，唔系话封锁佢，佢去享受人生就得，佢同我讲去旅行我就最开心」。查小欣就指，因为他现在财产太多由四方八面涌来，所以不得不请专业团队管理，黄宗泽就笑着否认。

黄宗泽亲自煮饭畀妈妈食

黄宗泽表示，现在他唯一担心是其母「唔生性乱食嘢」，查小欣就指「冇得担心啦，我见到佢去食榴梿宴㖞」，黄宗泽就摆出一副无奈表情。其实他早前就曾表示：「妈咪三高好劲，佢又怕揾医生问意见，同时又信偏方调理，就算偏方有用，佢把口唔收都无用！妈咪均衡饮食，最弊系食量大，畀佢激死」，他亦透露会自己煮饭予妈妈食：「我煮先安全，我低盐低糖，佢冇得嫌，嫌就唔畀家用」。

黄宗泽爆粗呼唤妈妈？

黄宗泽孝顺又贴地，不时称呼再亲的朋友如吴卓羲就「死仔」，查小欣指「你对住最亲𠮶啲都系咁叫，我仲知你点叫妈妈添」，黄宗泽即时面露尴尬之情，面对镜头「𦧲脷」讲出「你老X」，透露平时会爆粗来叫妈妈，查小欣就话「大家都估到啦吓」，十分搞笑。