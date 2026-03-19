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张耀扬阔别18年惊喜现身 陈浩民谈AI冲击：可同时接100组戏

影视圈
更新时间：20:15 2026-03-19 HKT
发布时间：20:15 2026-03-19 HKT

全球首间AI 电影公司与举行全球战略发布会，正式启动全球首部AI原生电影《逆天行·悟空》，曾扮演孙悟空角色的陈浩民出席支持外，还有久未在香港露面的张耀扬也现身。

张耀扬否认生活无忧

淡出娱乐圈18年的张耀扬，一现身即引起哄动。他笑言自己目前无事忙，更自嘲「冇人请」。谈到网上流传他与郑浩南的合唱片段，他指是对方放上短片平台，自己则没有经营任何社交帐号。对于工作近况，他搞笑地否认自己「大把钱」，直言需要别人帮助。被问到可会有戏瘾？他语带保留表示「Never Say No」，若遇到合适的角色会考虑，但坦言AI发展迅速，担心自己脱节，未能跟上潮流。他透露目前生活闲时会看看股票，被问到是否投资有道？他笑说：「呢几日升得好好，但长揸又唔关你事喇！」对于粉丝大赞他有型，他谦虚笑言可能粉丝少见他才这样说，自觉「好肉酸」，但有人喜欢始终是开心事。

陈浩民力劝张耀扬复出

陈浩民在旁笑言不少观众都很挂念张耀扬，更即场劝对方快点复出，又大赞他所演的「乌鸦」一角非常深入民心。他透露不时与张耀扬、林国斌等好友相约饭聚，感情要好。

陈浩民受AI威胁

曾多次饰演孙悟空的陈浩民，坦言自己演出的《西游记》、《济公》、《封神榜》等剧集至今仍不断重播，对此感到感恩。不过，谈到AI浪潮的冲击，他直言曾担心被取代，但后来发现AI只是执行工具，即使有人想用他的外貌拍戏，也必须获得授权。他更提出大胆假设：「依家我可以同时接100组戏都无问题，人唔使到现场，只系授权个样畀佢，就可以同时有100个制作单位制作以我为主的故事。」他又指现时不少AI广告只需肖像授权，艺人只需花一天时间进行360度扫描，便可生成广告，但强调肖像权在法律上需有明确规定。

陈浩民坚持不完美现场唱才真实

谈到AI对演艺制作的影响，陈浩民认为AI能取代部分动作场面，尤其是一些天马行空的画面，令他的打戏相对减少。不过，他对AI唱歌却有意见，认为AI版本过于完美，没有走音，反而现场演绎的不完美才更具真实感。至于会否因AI而令酬劳减少，他坦言会，因为工作时数大大缩短。

陈浩民避谈杜拜滞留险况

另外，提到陈浩民与妻子蒋丽莎早前在杜拜工作期间，因中东局势紧张滞留当地。陈浩民不愿重题，表示：「希望世界和平，返到嚟嘅朋友戥佢开心，未返到希望可以早日返嚟！」

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