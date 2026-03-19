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谢贤最细孙仔正面照首曝光 一部位似足妈妈谢婷婷 7个月大泄资优BB潜能？

影视圈
更新时间：18:00 2026-03-19 HKT
发布时间：18:00 2026-03-19 HKT

现年43岁的谢贤女儿谢婷婷（Jennifer），自2019年诞下女儿Sara后便淡出幕前，长居加拿大。去年她大方公开与外籍型男Mathew的新恋情，并在7月迎来儿子Brooklyn Milne的诞生。一直以来，谢婷婷都极为保护儿子，从未让他的正面曝光。然而，近日她终于「解禁」，在社交平台首次分享了Brooklyn的可爱正面照，引发网民热烈讨论。

谢婷婷儿子鼻子极似妈妈

在谢婷婷分享的影片中，她正在网球场上挥洒汗水，而仅7个月大的儿子Brooklyn则乖巧地坐在场边的看台，扶着栏杆坐得非常稳，专注地观看妈妈打球。镜头捕捉到Brooklyn的极可爱样貌，这位漂亮的混血宝宝戴着一顶棕色帽子，拥有一双灵动的大眼睛、又长又密的眼睫毛，以及与妈妈谢婷婷极为相似的鼻子，面珠饱满嫩滑，模样相当俊俏。他不时回望镜头微笑，融化了无数网民的心。

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谢婷婷儿子是「资优BB」？

由于Brooklyn仅7个月大就能稳妥地扶着栏杆安坐，并专心地看著妈妈打球，不少网民都惊讶于他的稳定性与专注力，纷纷留言大赞他是「资优BB」。此外，今日谢婷婷再次发布Brooklyn的正面照片，背景显示他们正在飞机上，并标注了「YVR → HKG」，证实她正带着儿子从温哥华返回香港，让不少粉丝期待能在香港捕捉到他们一家四口的温馨画面。

谢婷婷醉心网球

谢婷婷自幼便是网球健将，即使成为人母后亦未有放弃这项运动。她曾于内地综艺节目与前「大满贯」冠军李娜对打，并获对方称赞有潜质，可见其实力非凡。如今有可爱的儿子在场边打气，相信更为她增添了无限动力。

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