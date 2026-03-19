「25+英皇群星演唱会」盲盒名单揭晓 5月3日终极加开 谢霆锋容祖儿Twins领军表演

「25+英皇群星演唱会」自公布以来反应热烈，5月4日场次火速售罄。为回应一众乐迷支持，大会今日惊喜宣布终极加开5月3日最后一场，机会难得，绝不加场！加场门票将于3月26日上午11时于Klook优先订票平台开售，3月30日中午12时开放恒生信用卡优先抢飞，并于3月31日上午10时正式公开发售，势必掀起新一轮抢飞热潮。

谢霆锋容祖儿Twins分章节献唱金曲

大会率先揭晓5月4日演唱会表演艺人盲盒名单！演唱会共分为数个篇章，以多首脍炙人口的金曲带出每个篇章的独立主题，由谢霆锋、容祖儿、古巨基、Twins、李克勤、陈慧娴、李幸倪、关智斌、曾比特分别领军，在各自的专属篇章带上同门年轻歌手助阵：洪卓立、泳儿、许靖韵、邓小巧、海儿、洪助升、黎展峰、曾傲棐、黄明德、Daze in White、Locksmiths、Sulis、The Lemon Ones，一同为「25+ 英皇群星演唱会」带来意想不到的惊喜表演。

大会今日惊喜宣布，「25+英皇群星演唱会」终极加开5月3日最后一场。

英皇群星献唱金曲。

幕后班底强劲。

刘伟强、张叔平两大师加持。

刘伟强张叔平两大师加持

演唱会总监制刘伟强率先透露从未曝光的演唱会细节：「两晚阵容与内容绝大部分保留原汁原味，当中亦会个别加入惊喜新元素，务求让观众见到全新组合配搭，感到物超所值！」他续表示演唱会将准时晚上七时正开始，流程紧凑，笑言观众千万不要迟到。美术总监张叔平首度公开舞台设计理念：「这次无论是影像、道具和舞台是一个整体，所有的铺排是时间和空间相关，绝对会勾起大家的集体回忆。这次的舞台可以说是前所未有，不再仅仅是一个主舞台、一个延伸舞台，而是两个充满惊喜的主舞台，每一位入场的观众都可以有与以往不一样的启德体验！」

英皇盛世派对延续狂热

3月27日，周国贤（Endy）、女子组合VIVA（姜咏鑫Ada、李晞彤Carina、马思惠Macy、张鈊贻ValC）、曾傲棐（Arvin）、黄明德（Dark）及何佩瑜（Jeana）将再度联乘本地DJ组合「节拍星期五」（Beat Friday），举办「英皇盛世之夜」派对，延续狂热！下月英皇娱乐更将于尖沙咀星光大道举办「英皇娱乐 25+ 限定展」，详情请密切关注官方社交媒体公布，粉丝万勿错过！



演出详情

活动日期：2026 年 5 月 3及4 日

活动时间：7:00 PM

地点：KAI TAK STADIUM (启德体育园主场馆)

票价：HKD $1680 / $1380(企位/座位) / $980 / $680

【5月3日场次开售日期】

3月26日早上11点：Klook优先订票

3月30日中午12点：恒生信用卡优先抢飞（快达票HK Ticketing）

3月31日早上10点：公开发售（快达票HK Ticketing、大麦）