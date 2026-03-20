豪门少奶徐子淇仙气现身 打扮突显完美身形 面对两年龄层人士举动展超强亲和力

恒基兆业创办人「四叔」李兆基新抱徐子淇已为人妻20年，自婚后徐子淇专心相夫教子，低调过豪门生活。徐子淇早前曾被见到丈夫李家诚去年投资开设的顶级素食酒吧餐厅巡视业务，近日徐子淇罕有现身集团举办的艺术活动，一身休闲打扮仙气十足，其冻龄美貌和亲民善举，引起讨论。

徐子淇造型优雅

徐子淇近日现身艺术活动，从照片可见，徐子淇将一头标志性的啡金色长发，随性地披在肩上，在阳光下更显亮丽，散发出温柔迷人的魅力。徐子淇穿上浅蓝色连身恤衫款式长裙，设计简约，腰间系上啡色皮带作点缀，造型优雅又充满知性美，完美突显其高䠷身形。

徐子淇虽然已是四名子女之母，但保养得宜，皮肤白皙紧致，脸上挂著甜美笑容，少女感十足，完全看不出已经43岁，未有留下岁月痕迹。徐子淇在活动上亲力亲为，与在场的小朋友及长者打成一片，展现绝佳亲和力。

相关阅读：徐子淇超短裙晒白滑长腿「整个人发光」 一举动揭超亲民 亲自打理生意近况曝光

徐子淇为基层长幼做导赏

徐子淇近年积极投身慈善工作，前日（18日）在IG上分享景照片，表示非常高兴能邀请一群小朋友成为艺术展的第一批观众，为现场带来许多欢乐与笑声。当日在活动正式向公众开放前，特别邀请160位儿童及长者参与，并由徐子淇亲自接待，带首批访客共同体验沉浸式艺术旅程。

相关阅读：徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派