《爱回家》「Laptop」孟希璘宣布离巢TVB 出身演艺世家 公布新身份彻底转型

孟希璘近年凭处境剧《爱．回家之开心速递》饰演「接龙IT部」员工「Laptop」一角，成功入屋，今日（19日）孟希璘在社交平台宣布离巢TVB，结束8年宾主关系。孟希璘上载一段充满回忆的影片，感性告别「TVBuddy」，并透露未来或转型做YouTuber，展开事业新一页。

孟希璘《死有对证》最后一剧

孟希璘今日在IG发文及影片写道：「bye bye Tvbuddy！估唔到都系俾网民快过我讲，我都估唔到会有bye bye buddy嘅一日，长气！慎入！纯个人纪念」。孟希璘表示在TVB工作的8年是珍贵的回忆：「呢个地方带俾我8年好珍贵嘅回忆，开心多过唔开心，好多好多，暂别电视机lu~勿念！」孟希璘并透露尚有剧集《死有对证》未播出：「唔好江湖见啦！IG见啦各位！」

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孟希璘在告别影片中，在电视城各处留影，又与台前幕后的工作人员温馨道别：「话咁快就过咗8年，我第一部拍嘅剧就系《十八年后的终极告白》。」孟希璘感激公司给予机会，让她能演绎不同角色，从《C9特工》的无厘头角色，到警察、消防员等，孟希璘表示：「公司俾我每一个角色，我都做咗，而且我系尽心尽力，全情投入咁去做。」

孟希璘「Laptop」成代表作

谈及最为观众熟知的「Laptop」一角，孟希璘直言这是最贴近自己的角色：「我每一个角色我都有去设计过，但系唯独Laptop呢个角色系唯一一个做紧自己嘅角色。」孟希璘坦言8年来未曾做过主角，但从不后悔：「不过呢8年我冇白过，因为我享受过每个角色，我享受咗同呢度所有人嘅相处。」

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近年，孟希璘积极经营水晶副业，生意有声有色，据悉收入比正职高出10倍，这也成为外界猜测离巢的原因之一。孟希璘在片中提到未来动向的规划：「我以后都唔会放弃演员呢个身份，因为我知道仲有好多人想睇我演戏，可能我去做YouTuber，又或者自己拍片摆上网，大家可以继续支持下。」

35岁的孟希璘出身演艺世家，父亲为《暗战2》夺得金马奖「最佳动作设计」的著名武术指导兼邵氏演员孟龙，已故资深动作演员孟景海（孟海）是孟希璘二伯父，而大姑妈孟秋同为武打演员，因此孟希璘从小在邵氏宿舍长大。

孟希璘患风湿免疫系统病

孟希璘在15岁时患上风湿免疫系统病「雷诺氏综合症」，关节长期肿痛，又会经常发烧，须长时间接受治疗。孟希璘18岁时到四川师范大学电影电视学院修读编剧及导演系学士课程，毕业后曾在内地创业，经营过服装、手机壳、珍珠奶茶等生意。孟希璘2017年报读第29期TVB艺训班，入行8年参演超过60部剧集。孟希璘于2020年情人节公开与同性主持李宝珊拍拖。

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