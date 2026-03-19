贾晓晨亲解与樊少皇离婚之谜 睇戏爆喊剖白抑郁心声：曾怀疑应否放弃事业生B

电影《再见 UFO》昨晚在又一城举行群星好友特典场宣传活动，在戏中饰演夫妻的贾晓晨（JJ）和杜德伟（Alex）齐齐现身。二人透露电影早在2018年拍摄，事隔七年终于上映，早已忘记当年的演出细节，看完后回忆即时返晒嚟。他们还记得拍摄时各自的孩子都只是1岁大，Alex更表示将会带儿子入场欣赏这部电影。

贾晓晨感谢当时抉择

现年43岁育有两女的JJ激罕现身，她表示，看完这套电影之后心情平复不下，她觉得这部电影让她明白，无论活在当下是怎样，都要相信内心的自己，过了多年之后回看，你会很感谢自己当时做了那个抉择。她坦言：「睇完之后我真的哭了出来，这故事就像说给我听。其中一个点子说，有少少怀疑自己的选择，我曾经有一段时间怀疑自己是否不应该放弃事业去生仔和结婚呢？当时真的有点抑郁。看完这套电影之后，如果我是戏中的三位小朋友，长大后回去见到以前的自己，我会对以前的自己说，你拣对了，你选择是对的，现在是最幸福、最开心的选择，我真的忍不住哭了出来。」

JJ用幽默方式闹老公

问到她回家后会否与老公樊少皇分享自己没有抉择错误？她表示会，也觉得老公会很开心，因为平时大多是闹他，她笑言：「我今日回去跟他说，我没有选择错误，他应该会开心到几天不睡觉！」追问是否因为经常闹老公，所以不时传出婚变？她解释，因为有一段时间要照顾小朋友真的很闷，有许多不开心，自己在网上分享不开心的事或闹一下老公，但强调是用幽默方式：「我是用冷笑话去讲，其实我觉得自己很开心和很幽默，但大家都觉得我很不开心。」

樊少皇手误网上写「离婚」两字

她又自爆，有一天她可能闹了两句，老公不知为何在网上写了「离婚」两个字，即使他秒删了，但也被粉丝看到，更在网上贴了出来说他要离婚，才会突然之间全世界也传出两人离婚：「我也有问他是否想讲出内心说话？但现在我和老公都不敢讲离婚，因为离婚后由谁来凑孩子？凑孩子是最紧要！我现在是讲冷笑话，但没有人笑呢！」追问她可有问老公当刻是否真的想离婚？她笑言：「我怀疑是，也问了他是否将内心想讲的讲了出来，但他当然是不承认啦！」

杜德伟入围金像男配血脉紧张

另外，凭电影《风林火山》获得香港电影金像奖最佳男配角奖提名，Alex直言感到十分鼓舞，整个人血脉紧张。他认为这种感觉对他来说非常重要，因为在圈中打滚多年，这个提名就像一个推动力，令他有原因再努力下去。他表明届时一定会出席颁奖礼，亲身感受这份荣耀。



