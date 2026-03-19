前金牌司仪玩得忘形险假发飞脱出洋相 同场59岁性感女星频频摸肚再惹揣测

陈欣健早年曾任警察屡破大案，及后加入娱乐圈成为金牌司仪及电影人，身兼多个猛料头衔，如前华星唱片高层、香港电影导演会永远荣誉会长、香港演艺人协会永远荣誉理事、香港电影金像奖前副会长等，对娱乐圈奉献良多。虽然已经81岁，但陈欣健仍非常贪玩，不时在各大饭局见到他的身影。日前他与「波霸」叶子楣一同出席一个饭局，席间，众人兴高采烈地大玩「𢳂钱」游戏，将钞票洒满桌面，限时用镬铲将钱「𢳂」起，却意外令陈欣健险出洋相。

陈欣健玩游戏险甩假发

从现场影片可见，陈欣健蒙上眼罩参与游戏，表现得相当投入，可惜只收镬170元。一旁的叶子楣和其他友人见状，均被逗得捧腹大笑。当游戏结束，陈欣健忘形地脱下眼罩时，动作过大，头上的假发险些被一同扯下，场面引起不少网民留言讨论：「大佬呀，除还除，唔好除埋个假发呀」、「陈欣健个假发争啲甩埋」。

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叶子楣抚肚再惹揣测

同场一头金发、现年近60岁但身材样貌依然保养得宜的叶子楣，也成为了网民的焦点。有眼利的网民发现，叶子楣在旁观陈欣健玩游戏时，不时用手抚摸或按著自己的腹部。这个小动作，让部分网民联想起她去年10月曾被拍到在街头用手按下腹，因而再次对她的身体状况表示关心。

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事实上，叶子楣早前已就类似的健康揣测作出回应。对于有网民担心她过瘦，她笑言：「其实唔系，我食好多嘢，可能我钟意运动，食嘢最开心。」她透露自己每日会做三小时运动，包括跑步一个半小时，并强调运动就是为了能享受更多美食。至于掩著下腹的动作，她也澄清表示，没有留意自己常将手放于腹部，解释这纯粹是个不自觉的动作，并非身体不适。

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