Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄心颖晒游日家庭照证家族基因强大 三姊黄心慧罕曝光 端庄美貌跑出

影视圈
更新时间：11:00 2026-03-19 HKT
发布时间：11:00 2026-03-19 HKT

现年37岁的黄心颖，近日跟三位姊姊及家人到日本旅行，黄氏姊妹个个样貌标致，基因强大。除了大众较为熟悉的大家姐、同为幕前工作的黄心美，以及活跃于ig的二家姐黄心妙外，最低调神秘的莫过于三家姐黄心慧，近日黄心妙分享日本旅行家庭照，三家姐激罕曝光，五官轮廓立体，肌肤胜雪，网民大赞她在四姊妹中颜值最高，突围而出。

黄心颖三姊激罕曝光可原地出道

近日黄心颖一家去日本旅行，二家姐黄心妙率先在ig，分享了一张黄氏四姊妹在咖啡店的合照。相中可见，四姊妹打扮休闲，一字排开安坐于雅致的咖啡店中，一同望向镜头展露甜美笑容。最令人惊叹的是，四人的神情、五官，甚至是笑起来的弧度都极为相似，完美印证了家族基因的强大。

相关阅读：黄心颖认未走出阴霾：心很累 出歌跟BIG FOUR开骚撞期指各有天命丨独家

黄氏四姊妹樱花树下合照

之后到黄心颖大家姐黄心美，陆续分享多张家庭照。在旅程中，家庭成员组成不同组合拍照留念，记录欢乐时光，但最吸睛的，始终是「四朵金花」的合体照。其中一张在樱花树下的合照，画面唯美动人。四姊妹在盛开的樱花树下头贴头亲密合影，网民再次大赞黄心颖一家均是颜值天花板外，更对三家姐黄心慧，有特别高的评价。

黄心慧端庄美貌突围而出

黄心颖三姊黄心慧，在四姊妹中最为低调，而今次在家庭照中激罕露面，自然备受关注，相中的黄心慧，肌肤白滑透亮，在阳光下更显光彩照人，比起其他姊妹，黄心慧的五官更加标致立体，爱笑的眼睛十分迷人，而且感觉比较端庄，在几姊妹中脱颖而出，网民纷纷表示以她的外貌气质，随时可以原地出道，星途无限。

相关阅读：前TVB花旦火辣家姐控诉被窃听 图文不符晒香汗淋漓照大特写胸口 感叹要慎选友人倾偈 　

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
伊朗局势｜担心变越战翻版？美媒：特朗普拟达三目标后结束战事
02:13
伊朗局势｜担心变越战翻版？美媒：特朗普拟达三目标后结束战事
即时国际
3小时前
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
星岛申诉王 | 房间暗藏镜头 港情侣惨变A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直击职员红外线侦测
04:41
星岛申诉王 | 深圳酒店房间暗藏偷拍镜头 港情侣惨变A片主角 实测淘宝神器揾偷拍反光点
放蛇直击
4小时前
台中发生情侣倒毙浴室命案。iStock示意图
台中恐怖情侣双尸案 年轻男女全身鲜血倒毙浴室
两岸热话
13小时前
观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物
观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物
饮食
17小时前
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
01:25
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
社会
23小时前
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
影视圈
21小时前
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
影视圈
19小时前
口罩商涉呃$600万百分百担保贷款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鸿夫妇
口罩商涉呃$600万百分百担保贷款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鸿夫妇
突发
1小时前
《爱回家》女星跳舞展示澎湃身材 选港姐出身原来有个歌手梦 曾参加《中国好声音》
《爱回家》女星跳舞展示澎湃身材 选港姐出身原来有个歌手梦 曾参加《中国好声音》
影视圈
15小时前