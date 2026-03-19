黄心颖晒游日家庭照证家族基因强大 三姊黄心慧罕曝光 端庄美貌跑出

现年37岁的黄心颖，近日跟三位姊姊及家人到日本旅行，黄氏姊妹个个样貌标致，基因强大。除了大众较为熟悉的大家姐、同为幕前工作的黄心美，以及活跃于ig的二家姐黄心妙外，最低调神秘的莫过于三家姐黄心慧，近日黄心妙分享日本旅行家庭照，三家姐激罕曝光，五官轮廓立体，肌肤胜雪，网民大赞她在四姊妹中颜值最高，突围而出。

黄心颖三姊激罕曝光可原地出道

近日黄心颖一家去日本旅行，二家姐黄心妙率先在ig，分享了一张黄氏四姊妹在咖啡店的合照。相中可见，四姊妹打扮休闲，一字排开安坐于雅致的咖啡店中，一同望向镜头展露甜美笑容。最令人惊叹的是，四人的神情、五官，甚至是笑起来的弧度都极为相似，完美印证了家族基因的强大。

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黄氏四姊妹樱花树下合照

之后到黄心颖大家姐黄心美，陆续分享多张家庭照。在旅程中，家庭成员组成不同组合拍照留念，记录欢乐时光，但最吸睛的，始终是「四朵金花」的合体照。其中一张在樱花树下的合照，画面唯美动人。四姊妹在盛开的樱花树下头贴头亲密合影，网民再次大赞黄心颖一家均是颜值天花板外，更对三家姐黄心慧，有特别高的评价。

黄心慧端庄美貌突围而出

黄心颖三姊黄心慧，在四姊妹中最为低调，而今次在家庭照中激罕露面，自然备受关注，相中的黄心慧，肌肤白滑透亮，在阳光下更显光彩照人，比起其他姊妹，黄心慧的五官更加标致立体，爱笑的眼睛十分迷人，而且感觉比较端庄，在几姊妹中脱颖而出，网民纷纷表示以她的外貌气质，随时可以原地出道，星途无限。

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