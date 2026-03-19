潘迪生女儿潘楚颖豪门学霸再升级 继承父母优良基因创成就高峰 与「最强后母」杨紫琼亲如母女

百亿钟表业富商潘迪生在80年代进军电影业，创办德宝电影公司并开拍了《富贵逼人系列》、《三人世界》系列、《秋天的童话》与及《皇家师姐》等经典作品，潘迪生首任妻子是上海纺织商人杨元龙长女、知名女企业家杨敏德， 二人婚后育有一女潘楚颖。潘迪生第二任妻子是奥斯卡影后杨紫琼，后来再与名媛余桂珠结婚，并诞下两子两女。

学霸潘楚颖在IG分享好消息

出身于豪门世家的潘楚颖未有因此而恃宠生娇，反而养成了热情大方的性格，在名媛圈人缘非常好，与林青霞继女邢嘉倩、万宝宝等人都是闺密。潘楚颖读书时的成绩非常的好，过去曾是哈佛大学学霸，本身热爱艺术，放假时会到各地看艺术品，又为家族生意担任品牌和零售总裁兼董事，近日潘楚颖在IG分享好消息。

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潘楚颖获伦敦艺术大学荣誉博士学位

潘楚颖昨日（18日）在IG贴上多张身穿毕业袍的相片，并以英文留言：「我简直不敢相信自己竟然获得了伦敦艺术大学的荣誉博士学位。我一直梦想成为艺术家和创意人士，能够加入这个群体，对我来说是梦想成真……我很荣幸成为首位获此殊荣的中国艺术家，也希望我们能够继续携手合作，共同推动时尚产业走向更加可持续和充满人文关怀的未来。恭喜所有毕业生，也感谢伦敦艺术大学授予我这份殊荣！ 」潘楚颖跟随与妈妈杨敏德的步伐成为女强人，出身名门的杨敏德从哈佛大学硕士毕业后，回港打理家族的纺织及制衣业务，在2015年9月还上榜了《财富》杂志，被称为「亚太最具影响力的25位商界女性」。

潘楚颖与杨紫琼上契

潘楚颖也曾多次表示，手上不可少的，就是一本可以启发灵感的书，她觉得人就应该多在阅读和思考上花时间，只有多接触新鲜事物，才能真的学会享受生活，潘楚颖更把这个生活理念，融入到自己的事业中。与此同时，杨敏德与潘迪生第二任妻子杨紫琼亦非常老友，杨紫琼与潘迪生未离婚前，曾跟潘楚颖不时同框现身，二人关系好得如亲母女，于是杨紫琼与潘楚颖干脆上契，杨紫琼曾因而被网民封「最强后母」。虽然杨紫琼与潘迪生现时已离婚，不过她们三人不时聚会，2023年杨紫琼夺得《第95届奥斯卡金像奖》影后，杨敏德母女专程远赴美国祝贺杨紫琼。潘楚颖事后更在IG分享与契妈杨紫琼的合照，好感情令人羡慕。

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