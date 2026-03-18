寒战1994｜梁家辉刘俊谦两代「李文彬」首同框 象征式收两蚊片酬撑后辈导演梦

刘俊谦、谢君豪、王丹妮等主演亮相警匪电影《寒战》系列——前传《寒战1994》发布会，在《寒战》系列扮演「前警务处副处长李文彬」的梁家辉更加惊喜现身，与「年轻版李文彬」刘俊谦同框。梁家辉大赞「O记署任总警司」刘俊谦演技出色，笑说对方扮演李文彬后生版好靓仔，令他「怀疑人生」。

刘俊谦从报道得知木村拓哉辞演《九龙城寨之围城》续集

梁家辉说：「我系千面男演员，佢（刘俊谦）唔止千面，系多到得人惊！每个角色都演得好好睇。」刘俊谦坦言有重温梁家辉《寒战》系列的演出，观察对方再参考，笑言被梁家辉大赞涕，「无地自容！好大压力，有五十肩！」在旁的梁家辉即搞笑形容自己脊骨弯曲。谈到梁家辉凭电影《捕风追影》角逐金像奖「最佳男主角」，刘俊谦称会投对方一票，睇好前辈得奖，梁家辉︰「咁压力嚟咗我度！」随即摆出脊椎弯曲S形动作。问他是否抱孙女搞到脊骨弯曲？梁家辉不置可否，「我对奖项唔谂咁多，冇嘅话唔会失望。」笑言还有下一个十年。提到刘俊谦亲写剧本试做导演，可会邀请梁家辉参演？梁家辉闻言即表示︰「快啲畀剧本我睇！」若然觉得合适，会象征式收对方港币两元作片酬，惟拍摄期不可超过三个月。

另外，提到《星岛头条》独家爆出《九龙城寨之围城》续集，原本请来日本巨星木村拓哉本演出，由于不可抗力因素而终止合作，改为邀请型男吴彦祖加盟，刘俊谦指自己也是从新闻报道中得知。