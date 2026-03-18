55岁李英爱20年后重临《大长今》拍摄地 掀世纪回忆杀 保持少女紧致皮肤零皱纹

现年55岁的李英爱，凭经典古装韩剧《大长今》红遍亚洲，时隔逾20年，她近日惊喜重返当年的拍摄地，并在ig分享多张照片，看著昔日剧照，她感触良多，更在镜头前展现出与当年「长今」别无二致的优雅气质与紧致皮肤，让大批网友纷纷惊呼：「跟20年前一模一样！」，岁月似乎从未在她身上留下痕迹。

李英爱重临《大长今》拍摄地

近日李英爱展开一段怀旧之旅，回到《大长今》位于济州岛的经典取景地。看著熟悉的风景，她感性写下：「长今啊！好久不见了」。当天李英爱一身打扮休闲，兴奋地在印有自己当年剧照的巨型海报前合影，时而温柔轻抚海报，时而又像个小女孩般，俏皮地在人形立牌后方，双手举过头顶比出一个大大的爱心，尽显私下可爱亲和的一面。

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李英爱外貌冻龄廿年如一日

李英爱最让网民津津乐道，是那数十年如一日的「防腐剂级」美貌。阳光下见到她皮肤白皙光滑，脸上几乎看不到任何皱纹，紧致如少女的皮肤和优雅的气质，与20年前萤幕上的「长今」别无二致，真正做到外貌廿年如一日。李英爱拥有冻龄外貌，全因近年她过著养尊处优的生活，她于2009年嫁给年长20岁的企业家郑浩英，并在两年后诞下一对可爱的龙凤胎，家庭生活美满。

李英爱主演《大长今》创下50点收视

韩剧《大长今》至今仍是许多剧迷，心中无可取代的神作，该剧于2005年初在TVB播出，由天后陈慧琳主唱的主题曲《希望》唱至街知巷闻，全剧更创下平均收视高达36点，大结局平均收视47点，最高收视50点的惊人纪录。《大长今》的成功，不仅让李英爱与男主角池珍熙人气急升，更让一众配角，如饰演「韩尚宫」的梁美京和「崔尚宫」的甄美里等，广受观众欢迎。

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