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洪嘉豪预告以杂志形式出碟 新歌《穿波鞋的恶魔》喻爱情最舒适状态 

影视圈
更新时间：19:15 2026-03-18 HKT
发布时间：19:15 2026-03-18 HKT

洪嘉豪（Kaho）推出最新歌曲《穿波鞋的恶魔》，歌曲反对爱情中的所谓完美标准，用「波鞋」象征情侣日常生活中的平凡但舒适的相处，Kaho坦言首歌代表着他的爱情观：「首歌其实系讲紧情侣之间行一生一世嘅路，系唔需要每日都容光焕发、国色天香嘅，做最简单嘅你就OK啦，唔需要每日都着高踭鞋，其实着波鞋系最好、大家最舒服啦！」

Karina成幻想「老婆」

他更笑言，就算首歌对象是他幻想「老婆」Karina（韩团aespa成员）也完全成立：「你可以表演时咁靓，但对住我唔使！」现实中，他偏爱善解人意、能互相迁就的女生，认为贴地特质固然理想，却非必要条件。

Kaho MV出现多对波鞋

为配合歌曲主题，MV选址旺角波鞋街一带的本地场景拍摄。其中一幕需要背着女主角逃跑：「我觉得呢啲都系好sweet嘅moment！」他又提到MV中出现多对波鞋，恰逢当时某款鞋掀起热话，便提议买对加入制作：「结果女主角𠮶对可以入MV制作费，男主角𠮶对就要自费……」

洪嘉豪主理限量《KIKI》每期独立编号

2026年Kaho将推出以「杂志」为主题的全新个人专辑，首波单曲《穿波鞋的恶魔》同步推出自家制限量杂志《KIKI》Vol.01，内容涵盖波鞋穿搭技巧、私人收藏及MV幕后花絮。洪嘉豪解释概念：「发现自己好多题材嘅音乐都做过，今年不如做本杂志啦！同公司讨论完，原来真系可以自己整！」专辑将以杂志形式逐首推出，每期附独立编号，极具收藏价值：「只要将每一本专属杂志夹埋一齐，就系一只完整嘅专辑！」他卖关子表示，杂志名称《KIKI》的由来，希望日后有机会亲自解说。
 

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