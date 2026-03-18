抗癌吴文忻被骗毕生积蓄拒绝众筹 认曾变卖嫁妆：摊大手板问人攞实在不是我作风

51岁前港姐季军吴文忻由乳癌由第三期变第四期，当时癌细胞扩散至尾龙骨，导致她神经剧痛、不良于行的惨况，到了今年年初因病情反复令她心身俱疲，她表示胸前伤口流脓并发出酸臭，一度觉得与死神很接近「晚晚好似同条尸一齐瞓咁」。近日吴文忻在深圳港大医院接受新一轮化疗，检查后，除原有已扩散至肝脏的肿瘤外，再发现脑部左右两侧各有一粒约1厘米的肿瘤。

吴文忻曾不幸被骗去毕生积蓄

坚信可以战胜病魔的吴文忻昨日（17日）在IG发文，就40岁港爸兼体育老师陈Sir的太太为其患癌老公众筹，竟被揭疑生活富裕周身名牌掀起风波，曾留言为陈Sir打气的的吴文忻坦言就事件有感而发，决定公开曾不幸被骗去毕生积蓄，面对抗癌与财政压力，有人提议帮她发起众筹，但她最终婉拒，目前只希望大家为她做一事。

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吴文忻曾被提议发起募捐大行动

吴文忻昨日在IG贴上她的第一首单曲《重生》并表示对陈sir太太以私人募捐的风波有少少事想分享：「打从去年二月尾入了医院16日，当时又心积水又肺积水又癌细胞转移去了尾龙骨，行动又不变，当时有位资深传媒人的好朋友来探我，知道我过去两年，给别人欺骗了所有的毕生的积蓄（我从来没有公开讲过，只有之前买过我本书的人会知道），面对日后的治疗和日常生活的支出压力，他提议帮我发起募捐大行动，以我当时的状况和传媒的力量，相信筹到一二百万是很容易的事，但当时立刻被我婉拒了！因为由细到大有咩都是自己搞掂，自己负责，摊大手板问人攞实在不是我的作风，而且也觉自己未去到这个地步，自己很旧的那份保险cover唔到私家医院，咪去排政府啰！虽然当时喺政府医院真的排到喊，感觉就是为甚么自己会搞成这样。」

吴文忻想用自身经历为同路人打气

即使情绪低落，当自己觉得自己很惨时，吴文忻都会同自己说：「千祈唔好咁谂，呢个世界惨过你的人大有人在！本人之前也低调地将所有出嫁的金器全部卖走，（这个中国人传统买金保值实在明智），原来当你最需要的时候那些金器是那么值钱有用。而且本人之前也开live，低调地卖走早年自己买落的玫瑰金劳力士，一些钻石手饰，H字头的名牌袋，原来当自己面对生死，这一切虚荣的东西也不重要，而且，平日不嬲我行我素打扮劲朴素的我，这些东西买来也只是满足当时一刻的虚荣，根本买来摆多过用！本来从没谂过公开这些私事，吴文忻也从没想过卖惨，现在公开也只是今次陈太私人募捐风波有感而发，我只是想用自身的经历，告诉现在陷入低谷或患病的人，请不要放弃，关关难过关关过，要生存，就一定要靠自己的意志，you are not alone! 祝愿各位病患者加油，努力渡过难关！现在吴文忻真的公开向大家讨，不是讨你的一分一毫，而是想讨你的一个follow（追纵）like（喜欢）同share（分享），留待日后我好番，也需要靠自己的社交平台去靠自己赚钱自力更生！谢谢各位！」

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吴文忻完成生前追思会人心态有转变

吴文忻的留言当然得到不少人留言支持和慰问，早前吴文忻接受TVB节目《流行都市》的访问，她亦说：「我真系要同佢哋（所有病人）讲，你要好意识自己个情绪，千祈唔好畀佢冧。你个情绪一冧，你个身体冧得仲快，所以真系要不断保持自己好好正面啰。当你一有啲负面，行去负面𠮶边走呢，你记住要拉返自己返嚟。」提及进行生前追思会，吴文忻说：「我成日觉得啲人走咗先嚟追思会，你追嚟做乜鬼呢？佢都走咗啰。系咪先？佢都讲乜嘢佢都听唔到㗎啦。咁点解，点解佢在世嘅时候，有啲乜想同你讲啊，有啲咩一路以嚟都都冇讲嘅，嚟做呢？系咪先？我反而觉得似一个加油gathering，系一个推动力，如果你能够讲出嚟，反而系已经克服咗恐惧面对死亡。」吴文忻续说：「我觉得真系要对自己好啲，每做一样嘢都同自己讲，呢样嘢系咪真系好想做先？我觉得情绪真系好影响，有冇cancer。尤其系如果系女性嘅乳癌、子宫颈癌，好多时就真系一啲情绪郁结啊而产生，呢样嘢我好清楚，我成日同大家讲，你要健康啊，唔系净系身体，你心灵上一定都要健康，因为你嘅心灵系直接影响你嘅身体。」