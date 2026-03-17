黎明为个唱缺席影视娱乐博览启动礼 钱嘉乐直指香港电影只有小制作不健康

古天乐、林建岳、黄百鸣、洪祖星及文化体育及旅游局局长罗淑佩等今日到会议展览中心，出席香港影视娱乐博览启动仪式。身兼影视娱乐大使的黎明，往年都会亲身到场支持，但今年由于忙于筹备下星期红馆演唱会，只能以拍片形式参与。大会解释，黎明因有其他工作安排而未能出席。他在片中表示，现今互联网发达，大家可以透过网络与不同地方的创作人交流合作，亦可从网上了解其他地区观众的喜好与需求，从中为自己的创作注入新方向。

钱嘉乐谈业界转型与交棒

同样出席启动礼的钱嘉乐，表示今日代表香港动作特技演员公会到场支持。他观察到，近年熟口熟面的投资方和出品人减少，但来自内地的朋友增多，认为大家需要习惯及转型，而这些变化有赖新一代年轻人，大家必须与时并进。他又提到，今年公会春茗最令他开心的是，有约30岁的年轻同业获奖，他认为意义重大，因为业界正需要新血，也是时候交棒。

钱嘉乐透露《一九四一》演员阵容已落实

谈及即将开拍的电影《一九四一》，钱嘉乐表示电影将于年底开拍。对于早前公布的演员名单似乎尚未落实，钱嘉乐解释：「都倾过晒，陈德森监制系一个非常守信用的人，都陪住我倾剧本、倾出品方，发布𠮶日佢讲得嘅嘢都已经讲晒。」他强调，名单上提及的人选全部已经见过面，包括成龙、洪金宝、元彪、程小东等，他们答应后才公布；主角方面亦已全部应允参演。提到佘诗曼早前回应时似未确认演出，钱嘉乐笑言她可能是不好意思单方面发布消息。

嘉乐望从声名重建香港电影品牌

他认为，作为香港电影一份子，能促成这部电影对业界是好事：「而家有几多部戏开？《九龙城寨》有续集，我哋又有新电影发布，开得成我哋身为香港人应该高兴，唔应该望我哋唔得。」现时有多少部戏开拍？《九龙城寨》有续集，我们又有新电影发布，能成功开拍，身为香港人应该高兴，不应该希望我们做不到。」他指出，香港有很多小型制作，但市场若只有小制作并不利于健康发展。他认同导演郑保瑞所言，电影是一项工业，不能只有一两部戏成功便忽略其他，期望行业能有持续性发展。他与陈德森已从影逾40年，不仅累积了丰富技巧，也能让投资者放心，希望借此重建香港电影的品牌。

