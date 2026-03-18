「徐定富」翁世杰神隐多年被揭惊人近况 曾获封港产片「四大渣男」卑鄙形象深入民心

80、90年代曾与曹查理、单立文和徐少强被称为港产片「四大渣男」的翁世杰（Stuart Ong），在80年曾演出电影《烈火青春》与及《窥情》，到了90年代，曾拍过不少王晶电影，曾在《精装追女仔》饰演「赵定先」，与周润发争女，还有在《最佳损友》饰演刘德华同父异母的哥哥「徐定富」，其卑鄙形象深入民心。

翁世杰2008年消失在人前

后来翁世杰转战拍三级片，当中不乏粗制滥造的低成本制作，97过后移民美国并以「Stuart Ong」之名在荷里活发展，拍过近20部影视作品，包括《蝙蝠侠—侠影之谜》、《纽约风云》（Gangs of New York）及《新铁金刚之不日杀机》（Die Another Day）等大片，2008年后再无拍戏，从此消失在人前，不过近期终有翁世杰的相流出。

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不少网民开PO查问翁世杰的近况

近年有不少网民在网上开PO查问翁世杰的近况，有人称：「佢真人好斯文㗎。」、「佢做咗养虫专家，唔系懒虫而系供雀鸟食嘅虫，偶尔会在大陆登台演出。」、「90年代中喺旺角先施见过佢。」早前终有网民留言指翁世杰现为爬虫专家，外貌虽有老态，但与当年未有太大分别：「佢其实钟意养爬虫同繁殖，闻说多年前雀街同鱼街爬虫店部份啲蟋蟀都系佢繁殖，依家佢推广爬虫，不过佢低调，所以无乜人知。」、「老咗好慈祥！」、「去过他屋企，当时他住秀竹园道地下，地方好大，好多龟龟，蛇蛇、蜥蜴鹦鹉，当时金鱼街都未有蛇舖，他是政府畀证书他在外国寄运来港，他所有资料都是读书读回来的，真系好劲。」

翁世杰最早一批到荷里活发展演员

其实翁世杰的来头相劲，算是最早一批到荷里活发展的演员，当年在《蝙蝠侠—侠影之谜》饰演中国警官，镜头与对白都比陈冠希多，讲述男主角基斯顿比尔（Christian Bale）变成蝙蝠侠前，曾被中国警察拘捕，其中一位警官正是翁世杰，二人有不少互动。后来又曾传媒在LinkedIn中有一使用他照片的「Stuart Ong」档案，显示他曾在装饰公司任美术总监，还有于某钟表公司任职销售及市场经理，为他低调的生活增添了几分神秘色彩。

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