佘诗曼凭《正义女神》再掀视后热 感性追忆「老窦」许绍雄：还在的一个感觉

由TVB与优酷联合出品的律政剧《正义女神》将于3月30日首播，昨日于内地优酷率先上线，随即引发热议。佘诗曼今回甩开《新闻女王》中「Man姐」的强势影子，成功演活兼具果断、正义、温柔与善良的立体新角色言惠知，网民纷纷惊叹其演技多变，更看好她能凭此角第五度夺得视后宝座。剧集集中探讨「青少年犯罪问题」，贴地题材引爆观众共鸣，大赞TVB仍是职业精英剧的权威。

文颂娴相隔20年回归TVB

除了阿佘，相隔20年再度在TVB剧集亮相的文颂娴，首两集中与「铁闺蜜」佘诗曼有多场对手戏。她饰演的丧子母亲表现虐心，演技获网民大赞，更形容是「港剧初代女神与终极女神对决」，令人惊艳。文颂娴事后在社交平台感谢佘诗曼的支持：「当我培养情绪时，佘总会默默在旁。」又透露开拍前因法庭场景真实感而感到紧张，幸得对方妙语安慰缓和气氛。另外，文颂娴更为突显角色的憔悴感，刻意减磅投入演出。

许绍雄遗作演技触动网民

此外，已故「金牌绿叶」许绍雄的演出亦掀动了不少网民情绪：「看到Benz雄出场，心也跟着痛了一痛。」剧中饰演裁判法院主任裁判官「洪思义」的许绍雄，剧中与阿佘饰演互相支持、但处事风格却迥异的上司下属，无论在法庭或是职场，许绍雄都恍如做回自己般时刻保持亲切、祥和又善解人意，尤其招牌的「暖心微笑」，不止令网民看到眼湿湿，亦令「契女」阿佘勾起不少难忘回忆，阿佘早前更在社交网拍片抒发对「老窦」许绍雄的思念：「剧组都给前几集的《正义女神》让我看，但是我看到…当然就是有一种好奇怪的感觉，就是…哎呀…就像好近，然后就像（许绍雄）还在的一个感觉。对我来说我第一次看，看到老窦（许绍雄）那个感触特别深，然后想到很多我们在拍戏的一些开心的事啊，然后他在开玩笑啊。」

《使徒行者》的钉姐与欢喜哥令人印象深刻。

原来佘诗曼、许绍雄正式上契。

许绍雄在《家族荣耀之继承者》与佘诗曼演父女。

许蕙青2022年底在港搞pop up store，佘诗曼与黄子华一同捧场！

钟澎佳向许绍雄致敬

阿佘又指透露为了演好《正义女神》，难得见到「老窦」努力记下对白的一面：「因为他有很大量的台词，因为他也是一个法官来的，所以我看到他很专心、很努力去背台词的一面，这个是我从来没有见过的，我看到是很不一样的老窦。」至于总监制钟澍佳，也透露看到许绍雄的演出是「看一次就哭一次」：「许绍雄老师他可以是说看着我长大的一个前辈了，几十年来都不知合作了多少次。然后这次是我觉得很欣慰，我可以找到他来帮我们演洪思义这个角色，因为…其实我心情很复杂的，其实他第二集那段戏…就是那个让他答10次我爱你，当我们第一次写这场戏，我们想到的就是要许绍雄老师来演，那个时候还没落实他来演这个角色，所以我自己是……每看一次我就哭一次的。」