邓健泓老婆为移民加国压力爆煲 石咏莉准备公民试崩溃落泪：好辛苦，我唔钟意读书

前TVB小生邓健泓（Patrick）与歌手老婆石咏莉（Sukie）近年移民加拿大卡加利，不时透过YouTube频道「爱邓氏家庭日常」分享生活点滴。继早前邓健泓顺利通过加拿大公民试后，近日轮到石咏莉应考。在最新发布的影片中，记录了石咏莉温习期间因压力过大而情绪崩溃，最终却以满分佳绩通过考试的过程。

石咏莉温公民试崩溃爆喊

邓健泓在片中透露，老婆石咏莉为了应付公民试，已努力温习十多日。石咏莉将厚达81页的笔记全部手抄，希望透过传统的读书方法加深记忆。然而，面对庞大的资料量，她感到不堪重负，在镜头前忍不住崩溃爆喊，直呼「好辛苦」、「我唔钟意读书」，场面令人心痛。邓健泓在一旁不断温柔安抚，并陪伴她温习，尽显丈夫的体贴。

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石咏莉获得满分喜极而泣

到了考试当日，石咏莉在家中透过电脑应考，邓健泓则在房门外焦急地等候。完成考试后，石咏莉看见萤幕显示「20 out of 20」（20题全对）的满分成绩，一度难以置信，呆立当场。当她意识到自己成功通过并且获得满分时，再次激动落泪，这次却是喜悦的泪水。她冲出房间与邓健泓相拥，释放所有压力，场面温馨。

邓健泓为了庆祝老婆考获比自己更佳的成绩，带她品尝精致的日式梳乎厘Pancake作为奖励。影片最后，邓健泓感性地表示：「任何年龄的女性都会有可爱的一面，视乎你有没有方法令她们在你眼前呈现」，流露出对老婆的无限宠爱。

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