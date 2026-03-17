钟柔美再爆公关灾难？解禁后态度180度转变 宣传《卧底娇娃》再添负评：以为自己系公主

童星出身的「声梦小花」钟柔美（Yumi）曾错手在IG分享被绯闻男友刘展霆（Eden）从后揽实兼亲吻短片后，强调自己仍是「A0」（没有恋爱经验），其后在外界质疑下，Threads再疯传多张疑似钟柔美中学时期与多位男友合照，当日有又揽又锡的激吻相，结果A0人设崩坏，被网民离弃兼狙击。

钟柔美出席宣传活动露出不耐烦

神隐多时的钟柔美终现身承认自己曾对大众讲大话并称：「我以后会努力去提醒自己，去做返好自己！」近日钟柔美「解禁」出席剧集《卧底娇娃》的宣传活动，当时有fans要求粉丝签名及合照，钟柔美一脸寸爆走近，期间更因一事露出不耐烦的表情。

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钟柔美一脸轻挑走近fans堆

日前有网民在Threads贴上一段影片并说：「难得解冻，有得出嚟就态度好少少啦。」片中所见，当日钟柔美宣传剧集后，双手摆后走近fans堆，当时她的表情已经一脸轻挑，后来有fans向她递上闪咭并要求签名，钟柔美扭转头并以「冇尾音」的语调叫经理人替她拿住电话，在签名期间，有粉丝问「影张相，Yumi」，钟柔美似略显不耐烦：「签埋名先好无？」事件又惹来争议，有人说：「呼喝个助手叫人攞嘢唔该都无声。公众场所都咁无礼貌，想像到平时咩态度对助手。」、「点解仲有人叫佢签名、影相？𢲷晒头…未红先骄，态度又差！」、「我朋友系工作人员，话佢不嬲态度都系甘，镜头前已经算好了！」、「佢今次都系玩真心话大冒险输咗先会咁嘅态度㗎啫。」、「点解仲可以咁衰相？少少改善都冇？」、「以为自己系公主？」

钟柔美曾因态度和神情惹人强烈反感

钟柔美去年曾在颁奖礼回应有关与刘展霆（Eden）的恋情传闻时，当时钟柔美的态度和神情却引起网民强烈反感，频频「fing头」、翻白眼，神情显得相当不耐烦。钟柔美的A0人设崩坏后，钟柔美曾解释当时内心极度混乱和很紧张：「呢个真系一个好好嘅课堂，我真系唔系咁嘅意思，日后会更留意自己讲嘢嘅态度同表情管理。其实每次做访问，我都会喺自己嘅内心世界谂好多点样去表达，但可能我讲嘢真系唔叻，表达得唔好，一嚿一嚿、跳来跳去咁，呢样系我嘅缺点。我身边嘅人都话『你唔会咁样做㗎㖞』，但我𠮶刻真系崩溃嘅。」后来钟柔美再因回应与刘展霆在事件发生后关系变得微妙，但情人节当天仍收受疑似男方赠送的礼物，令诚信一度陷入破产。

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